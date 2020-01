Roban taxi adaptado para chofer con discapacidad, en Veracruz

El pasado miércoles, el taxi de Rodolfo Ortega fue robado del estacionamiento de un centro comercial de Veracruz, él tiene amputados sus dos brazos y el único sustento de su casa es lo que obtiene en sus corridas, por ello pide apoyo para localizarlo.



Luego de que sufriera descarga eléctrica, le fueron amputados sus extremidades y usa prótesis, incluso, su vehículo está adaptado en el volante y palanca para darle mayor facilidad para conducirlo.



“Soy una persona con discapacidad, llevo 11 años trabajando el servicio de taxi, todo bien, ayer llevé una mala experiencia. Lo que me pone triste es que es mi forma de ingreso con el que sostengo a mi familia. La verdad estoy algo desesperado, la situación está difícil, iba mi licencia”.



Su taxi es de la marca TSURU 2012, placas A304XCZ, número económico VB 4622, sólo ingresó unos minutos para comprar y cuando salió ya no estaba.



Nadie pudo dar testimonio, ni señas de quien se lo llevó, incluso la cámara de seguridad del establecimiento estaba sin funcionar.



A pesar de que Rodolfo intentó por años encontrar un empleo sin que le fuera un barrera su discapacidad, no fue hasta que demostró que podía conducir que pudo emplearse como taxista.



“Antes de ser taxista, fui a varias ferias de empleo. Ellos me decían: ‘Sí, nosotros te hablamos’, pero nunca me hablaron. Hubo una persona que confió en mí y ya era dueño del carro. Tengo dos hijos pequeños, una de 12 y una de 4 y mi esposa”.



Lamentó que los compañeros taxistas sufran inseguridad, pues son comunes los casos de asaltos y robos.



Rodolfo interpuso la denuncia por robo en la Fiscalía General de Veracruz;, mientras se realizan las investigaciones, pide a los ciudadanos que si tienen conocimiento de su paradero, lo ayuden a localizar su única fuente de sustento.