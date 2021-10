Robaron equipo para terapias de niños con discapacidades, en Texistepec

El presidente de la asociación civil “Ángeles Humildes”, en el municipio de , Gamaliel de Jesús Antonio, denunció penalmente el robo de árticulos y aparatos para las terapias de 50 niños y jóvenes que presentan alguna discapacidad y requieren de tratamientos para poder desarrollar movimientos motrices.En días pasados, explicó a través de las redes sociales que habían ingresado a las instalaciones y además de robar cableado en el exterior e interior, también se llevaron ventiladores, bocinas, electroestimuladores, bicicletas estaticas y polainas, que se ocupan diariamente para las terapias.Invitó a la población a no adquirir los productos que fueron sustraidos durante la madrugada, porque pertenecían a la Asociación Civil, el monto del robo rebasó los 20 mil pesos y se adquirieron con mucho esfuerzo con aportación de la propia ciudadanía, por eso pedía que se tocaran el corazón.Después de presentar la denuncia penal en la Fiscalía de Acayucan, y que los vecinos de Texistepec se enteraron, fue la población que alertó a los padres de los niños y jóvenes que toman terapias de lenguaje, psicológicas y fisicas quienes a su vez le referían al representante Gamaliel de Jesús, quienes le explicó a las personas que compraron los árticulos robados que podrían incurir en un delito y finalmente lo regresaron.Un par de árticulos fueron arrojados frente a las instalaciones de la Asociación Ángeles Humildes, estaban en una bolsa negra, lo que ya no pudo recuperarse fue el cableado eléctrico, pero la mayoría de las cosas se encuentran nuevamente en funcionamiento.“Los ladrones están plenamente identificados, son tres, según el reporte de la población, sabíamos domicilio e ibamos a ir con la Fuerza Civil a catear, por eso regresaron las cosas y como ya tienen antecedentes prefirieron no verse involucrados”, refirió Gamaliel de Jesús.“La ciudadanía, sabe que esos delincuentes se dedican a robar tanques de gas, son ladrones de casa-habitación y advirtieron que si lo vuelven a hacer, van a tomar medidas por su propia mano”, destacó de Jesús Antonio.Gamaliel, agradeció a la población por estar pendiente y apoyando a los niños y jóvenes en esta situación penosa, por se trató de un robo inhumano quitarle el equipo para las terapias.