Robo a escuelas debe ser delito grave en Veracruz, plantea SEV a Diputados

Al hablar de las 754 escuelas vandalizadas durante la pandemia de COVID-19, el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) Zenyazen Escobar García dijo que hay planteles que fueron hurtados hasta en 6 ocasiones, por ello pidió a los diputados locales legislar para que el robo a planteles sea considerado grave.Recordó que en la Legislatura pasada se propuso modifica el Código Penal en ese sentido, sin embargo, no fue aprobada.Escobar García mencionó que hubo cuatro personas que estuvieron presas por este delito, señalando que es difícil que permanezcan en prisión ya que no se considera un delito grave.“Hubo cuatro personas que estuvieron aprehendidas por el robo a las escuelas y ya hemos platicado con la Comisión de Educación; sí deberían, con mucho respeto lo digo, un anteproyecto de Ley en el cual el robo de escuelas fuera un delito grave“Que anteriormente el diputado Víctor Vargas Barrientos lo trajo a este pleno pero que no se aprobó; sí se le tiene que dar continuidad (…); los montos que hemos hecho mención son grandísimos y no vamos a salir avante si los garran (a los delincuentes) y los vuelven a soltar”, planteó.Además, lamentó que algunos directores todavía están haciendo los reportes de los robos en las plataformas de la SEV debido a que muchos no fueron a sus centros de trabajo en toda la pandemia.En ese sentido, pidió que se le haga una ampliación presupuestal para atender las escuelas saqueadas, señalando que, aunque hay apoyos del programa “La Escuela es Nuestra” el monto que se les otorga no rebasa los 500 mil pesos, cuando algunos planteles fueron saqueados por millones de pesos con el hurto de tuberías y cableado eléctrico.Agregó que ante esta situación interpusieron 398 denuncias, detallando que la mayoría los robos se perpetraron en Xalapa, Veracruz y Poza Rica.