Robos a vivienda, negocios y transeúntes, a la baja en Coatepec

El director de Seguridad Pública Municipal en Coatepec, Mauricio Sosa, informó que de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ese municipio va a la baja en delitos como robo a casa-habitación, a negocios y a transeúntes.



“En los delitos del orden común, como son los robos a negocios y a casas habitación, tenemos una reducción considerable, recibimos el corte y ahí se puede constatar que las cifras en Coatepec han seguido la tendencia a la baja, seguimos trabajando con la Guardia Nacional, la Policía Naval y Estatal”, dijo.



Exhortó a la población a continuar denunciando los delitos y agravios para que esa corporación pueda actuar combatiendo la incidencia delictiva.



Por otra parte, explicó que es recurrente y constante que la Dirección a su cargo reciba reportes por parte de vecinos quejándose de fiestas particulares y en este sentido, aseguró que de acuerdo al Bando de Policía y Buen Gobierno, tienen la facultad de acudir a los lugares y disuadir dichas aglomeraciones o festejos, aunque no pueden ingresar a los inmuebles para detener estas acciones.



“Lamentablemente, también hay poca participación ciudadana y conciencia vecinal, donde nosotros ya no podemos rebasar una esfera legal. Si el ciudadano está en su fiesta, lo que podemos hacer es acudir e invitarlo a que desista o que baje el volumen del ruido pero el ciudadano tiene la voluntad de decidir acatar o no la instrucción, no hay un recurso legal que a nosotros nos permita parar estas acciones. Tenemos muchos reportes, son recurrentes y constantes, sobre todo los fines de semana pero no podemos obligar a nadie. Les invitamos al buen orden y a la buena convivencia vecinal”, concluyó.