Robos y golpes a migrantes son una situación cotidiana en Río Blanco: ciudadana

Los robos y golpes a los migrantes que cruzan por el Estado son parte de una situación cotidiana, pero ninguna autoridad hace nada para detenerlo, señaló la señora Irene Álvarez, vecina del municipio de Río Blanco.



Indicó que la denuncia que recientemente hicieran pública tres migrantes centroamericanos sobre el robo y golpiza de que fueron objeto por presuntos elementos del IPAX no son reflejo de una situación extraordinaria, pues todos los que cruzan por el municipio de Río Blanco cuentan historias similares de golpes, malos tratos y robos, y si no fueron ellos las víctimas, les tocó ver cómo alguien más lo era.



Comentó que le ha tocado ver a personas de todas las edades, incluidos menores, con lesiones en diferentes partes del cuerpo, pues si no tienen dinero, entonces les pegan.



Indicó que los migrantes señalan a las policías municipales, a los estatales, a los del IPAX, también a Migración y hasta a los garroteros del ferrocarril por esos abusos.



Mencionó que hace casi dos semanas, un sábado, otro joven de nombre Ariel quería comprar su comida, pero al caminar por las calles se encontró con policías estatales que le quitaron su celular y los 500 pesos que llevaba y todavía se lo llevaron a Córdoba y lo tuvieron detenido hasta el lunes por la tarde, y ya libre acudió a la comandancia para intentar recuperar su celular y dinero, pero sólo lo insultaron.



La vecina de Río Blanco pidió a las autoridades que se ponga un alto a lo que está ocurriendo con los migrantes.