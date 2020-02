Rocían gasolina e incendian auto de Director de Gobernación de Coatepec

Alrededor de las 2:30 de la mañana de este viernes, individuos rociaron de gasolina e incendiaron el vehículo propiedad del director de Gobernación en Coatepec, Javier Cruz, que se encontraba estacionado en la calle Atletas de Xalapa.



A través de sus redes sociales, el funcionario señaló que esto podría tratarse de un atentado, pues mencionó que durante los últimos días ha sido víctima de advertencias al interior del Ayuntamiento.



“Dos individuos rociaron de gasolina mi vehículo, provocando que se incendiara inmediatamente. Al lugar llegaron elementos de Protección Civil, Policía Municipal y Policía Estatal, quienes me brindaron todo el apoyo”.



“Por lo que ahora entiendo, este no es un incidente aislado. Y puede estar relacionado con advertencias que estuve recibiendo en los últimos días desde el interior del Ayuntamiento”, se lee través de su página de Facebook.



Asimismo, indicó su probable salida del Ayuntamiento de Coatepec dejando así el cargo de la Dirección de Gobernación.



“En lo personal, no guardo rencores y perdono a los criminales que planearon este atentado. Considero que ya no es viable mi continuidad como Director de Gobernación, por lo que en estos días buscaré a mi amigo Enrique para darle las gracias por la oportunidad de servir a Coatepec”.



“Me quedo con la satisfacción de haber hecho bien las cosas y de haber trabajado hasta el último día con lealtad e integridad. Le doy la vuelta a la página y continuaré con mi vida normal. Ningún delincuente me va arrebatar mi paz”, dejó asentado en un breve comunicado.



Cabe señalar que el mismo vehículo del funcionario municipal en el mes de septiembre sufrió daños debido a que le tiraron ácido, incidente que también consideró una amenaza.