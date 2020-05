Rocío Nahle frena inversiones de energías renovables; “es un atentado”, afirman Unión Europea y Canadá

El 25 de enero de 2019, cuando apenas daba sus primeros pasos el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) decidió cancelar el concurso abierto para el proyecto de construcción de una línea de transmisión directa de alto voltaje Ixtepec, Oaxaca-Yautepec, Morelos, dando “palo” a un gran proyecto de energía eólica.Dicha línea se construiría por medio del Concurso Abierto número CFE-0036-CASOA-0001-2018, Contrato de Prestación del Servicio de Transmisión del proyecto “303 LT en corriente directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia” y fue uno de los proyectos clave de transmisión iniciados por el gobierno de Enrique Peña Nieto, con una longitud de 1,260 kilómetros y un costo cercano a los 1.7 mil millones de dólares.En ese momento, Diego Villarreal, doctor por la Columbia University, señaló que la cancelación de ese proyecto significaba un “retroceso”, ya que iba a “desarrollar el enorme potencial eólico de Oaxaca que es de los mejores del mundo. La única manera de escalar el potencial renovable del país es invirtiendo en la red de transmisión. No hacerlo es de facto frenar las energías renovables”, añadió.“Esta decisión demuestra que la actual administración no entiende absolutamente nada del sector eléctrico ni de cómo usar al Estado para potenciar grandes inversiones. También nuestra absoluta ignorancia de la coyuntura mundial que vive el sector eléctrico. Patético”, aseveró.Este viernes 15 de mayo de 2020, la Secretaría de Energía, que preside Rocío Nahle García, publicó en el Diario Oficial de la Federación (http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593425&fecha=15/05/2020) el acuerdo mediante el cual la dependencia asume el control total del Sistema Eléctrico Nacional y pone freno a las energías limpias, verdes o renovables en el país.Aunque el “ACUERDO por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional” señala que lo que se pretende es “eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, lo cierto es que se presentan una serie de medidas que detendrán la operación de las centrales de energías renovables.El acuerdo, que entró en vigor a partir de este sábado 16 de mayo de 2020, abroga el Aviso por el que se da a conocer la política de confiabilidad, establecida por la Secretaría de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2017 e indica que “con arreglo en la presente Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía, en el ámbito de sus facultades y competencias, deberán llevar a cabo las adecuaciones correspondientes a las Reglas de Mercado y a las "Disposiciones Administrativas de Carácter General que contienen los Criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional: Código de Red, conforme dispone el artículo 12, fracción XXXVII de la Ley de la Industria Eléctrica" y las que resulten necesarias en materia de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional”.Las medidas impuestas por la Secretaria de Energía Rocío Nahle, señaló el Financial Times, ha generado temor entre los generadores privados de energías limpias, quienes “temen que esto podría significar el final de su participación en el mercado de la electricidad”.ES UN ATENTADO, DICE CANADÁA través de una carta enviada a la secretaria Norma Rocío Nahle García, el embajador designado de Canadá, Graeme C. Clark, expresa que “dicho Acuerdo establece diversas acciones y estrategias de control operativo, las cuales ponen en riesgo la operación y continuidad de proyectos de energía renovables de empresas canadienses en México”.“Este acuerdo se une al resto de medidas, cambios en leyes y políticas que atentan contra la inversión de energías renovables en el país”.“En los últimos meses, empresas canadienses con inversión y proyectos en el país han enfrentado diversos desafíos, manifestando su preocupación por la política de cancelación de subastas de energía limpia; la publicación en octubre de 2019 del Acuerdo por el que se modifican los lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento de Certificados de Energía Limpia, así como el retraso de consultas y autorizaciones por parte de diferentes autoridades”.“Empresas como ATCO, Canadian Solar, Cubico Sustainable Investments y Northland Power han confiado en México como un país para sus inversiones, sin embargo, las medidas tomadas ponen en riesgo a corto plazo, inversiones por aproximadamente 450 millones de dólares, así como la creación de más de 1000 empleos”.“Dado lo anterior, solicitamos una reunión telefónica, con el objetivo de dar seguimiento a los temas mencionados con anterioridad. Desde la Embajada seguiremos activamente el avance de estas medidas y reitero la disposición de seguir trabajando en conjunto, para encontrar una solución exitosa y a corto plazo que pueda resolver esta situación”.SE DETENDRÍAN INVERSIONES POR 6,400 MDD: UNIÓN EUROPEAPor su parte, Jean-Pierre BOU, encargado de negocios de la Delegación de la Unión Europea, representando a países como Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría e Irlanda, le escribe a Rocío Nahle “con profunda preocupación con respecto a decisiones adaptadas en el sector de las energías renovables en México”.“La Unión Europea ya había elevado las inquietudes de varias empresas europeas involucradas en el desarrollo y fomento de las empresas limpias en México frente a algunas decisiones gubernamentales que están afectando al sector, tales como la suspensión indefinida de las subastas de electricidad de fuentes de energía limpia y el cambio de la Regulación de los Certificados de Energía limpia”.Señala que el ACUERDO por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia generada por el COVID-19, publicado por el Centro Nacional de Energía (CENACE), el 29 de abril del 2020 y aparecido en el Diario Oficial de la Federación, es otro acontecimiento que “ha aumentado nuestras preocupaciones”.“Esta decisión sobrevenida del CENACE de suspender con plazo indefinido la entrada en operación de plantas de energías renovables y limitar la generación por centrales eólicas y fotovoltaicas en operación, amenaza desincentivar la inversión privada, incluida la extranjera, según nos trasladan varias empresas europeas”.“En esa misma línea se había pronunciado la Comisión Federal de Competencia Económica al expresar sus inquietudes con respecto a esta decisión y considerando que ‘algunas de sus disposiciones tendrán efectos contrarios al proceso de libre concurrencia y competencia económica en el mercado de generación de energía eléctrica’ y, por eso, recomienda que ‘las medidas que adopte el CENACE, a propósito de las centrales eólicas y fotovoltaicas en operación, estén basadas en estrictos criterios técnicos directamente vinculados a aspectos de confiablidad, continuidad y estabilidad del SEN y que estos criterios se hagan del conocimiento público’”.“Tal decisión del CENACE impactaría negativamente 44 proyectos de generación de energía limpia en 18 Estados de la República, lo que pondría en riesgo inversiones, incluyendo las de empresas de la Unión Europea, que superan los 6 mil 400 millones de dólares”.Los países miembros de la Unión Europea también le piden una reunión a la secretaria de Energía, Norma Rocío Nahle García.