Rocío Nahle se dice por ahora enfocada en que se aprueben reformas del Presidente

La secretaria de Energía, Rocío Nahle García, aseveró que no se encarta ni se descarta para una posible candidatura a la Gubernatura de Veracruz o a la Presidencia de la República; sin embargo, dejó en claro que actualmente se encuentra enfocada en sus labores y todavía hay mucho qué hacer en materia energética.“Tenemos mucho trabajo todavía, tanto el gobernador Cuitláhuac García que está haciendo un gran trabajo en Veracruz, como el Presidente de la República, yo estoy en la Secretaría de Energía ayudándole al Presidente (…), no me encarto ni me descarto”, expresó.Durante entrevista posterior a la conferencia matutina del Ejecutivo federal en conocido café del puerto de Veracruz y donde estuvo acompañada del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, la funcionaria federal asentó que por el momento lo primordial es que se aprueben las reformas presentadas por el Presidente López Obrador.