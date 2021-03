Rogelio “N” no es preso político, es político preso, dicen Los 400 Pueblos

Rogelio “N” no es un preso político, es un político preso, expresó el líder del Movimiento Nacional de los 400 Pueblos, Marco Antonio del Ángel Arroyo, al referir que si los Yunes lo quieren seguir defendiendo, que encabecen una marcha y un plantón en la capital del Estado para pedir justicia.



El líder del movimiento se refirió a la detención del ex secretario de gobierno del bienio panista y la definió como un acto en el marco de la ley, el cual ha servido a un partido político para victimizarse y utilizar como carnada en pleno proceso electoral.



“Lo que a mí me extraña, es que si ha habido alguien más represor, un Gobierno más represor en la historia de Veracruz, es el de Yunes (Miguel Ángel Yunes Linares)”, puntualizó al recordar que Rogelio “N” era quien ejecutaba los actos de represión que el exgobernador panista mandaba.



A decir de Marco del Ángel, Rogelio “N” y el PRD no son un partido, si no una pandilla que le sirve a la familia de Yunes Linares, esto, cuando se les olvidó que fue Miguel Ángel quien reprimió al mayor número de perredistas cuando fue secretario de gobierno en el mandato de Patricio Chirinos Calero.



Por otra parte, el líder del movimiento campesino adelantó que este mismo lunes sostendrán reunión con autoridades de Gobierno del Estado, a quienes presentarán sus peticiones.



En este sentido, dijo que desde el viernes entregaron el pliego petitorio al Director de Política Regional y si este lunes logran un acuerdo con las autoridades, levantan el plantón que mantienen en la explanada de la Plaza Lerdo.



“En el momento en que resolvamos, levantamos, pero si tiene que ser una muestra, una señal de primer nivel de que no se va a soslayar la justicia”, finalizó Marco del Ángel Arroyo.