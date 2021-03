Rogelio “N” no saldrá en libertad; ratifican prisión preventiva de 8 meses

Pese a marchas, protestas y pronunciamientos por presunta violación de garantías en contra de Rogelio “N”, exdirigente estatal del PRD y exsecretario de Gobierno, la Jueza del caso determinó que existen suficientes pruebas de cargo y finalmente lo vinculó a proceso, con lo que ratificó la prisión preventiva de 8 meses por el presunto delito de ultrajes a la autoridad.



El abogado defensor Jesús Velásquez Flores informó que la resolución ocurrió este sábado, cuando se llevó a cabo la parte complementaria de la audiencia.



Al respecto, anunció que promoverán queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) además de un amparo.



“La detención y posterior imposición de prisión preventiva por 8 meses contra Rogelio ‘N’ es un artero golpe por la espalda a la oposición en Veracruz”, acusó Manuel Hernández Hidalgo, coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la zona norte.



Cabe recordar que el sábado 13 de marzo Rogelio “N” fue detenido por agentes ministeriales y la noche del lunes se inició el procedimiento para vincularlo a proceso, lo que concluyó este día.



La defensa, integrada por los abogados Diana Armenta Ramírez y José de Jesús Jiménez sostuvieron que es una imposición excesiva y lamentó que la jueza de control, Alejandra Castellanos Priego, desechara al imputado acudir a la firma periódica y el arraigo domiciliario pese a que se entregó pasaporte y visa en garantía de que no tenía intenciones de huir del Estado o del país para sustraerse de la acción de la justicia.



Diana Armenta hizo notar que resulta excesiva y lesiva la medida cautelar, sobre todo si se toma en cuenta, dijo, que se le acusa de haber roto la playera de un elemento policiaco con un costo de 350 pesos.



A su vez, el coordinador regional del PRD, Manuel Hernández Hidalgo, enfatizó que es un tema político más que jurídico.



“Por supuesto que esto es una persecución política, es un linchamiento político, es un artero golpe por la espaldas a la oposición en Veracruz”, recalcó el coordinador de los perredistas para los municipios del norte, desde Martínez de la Torre hasta Pánuco.



Asimismo, confió que Rogelio no estará detenido ocho meses, sino que “el gobierno lo quiere fuera de la contienda electoral” y lo quiere detenido el tiempo que dure el proceso electoral para evitar su registro como candidato a diputado federal plurinominal, ya que se convertiría “en un voto en contra del Gobierno Federal, en contra de las locuras del Presidente de la República”.



“Es decir, Rogelio representa un voto en contra de MORENA en la Cámara de Diputados y por ello como está en vísperas del registro oficial, para que no se pueda registrar como candidato y para cortarle su participación en la Cámara esta es la consigna. Así que no creo que pase los 8 meses (en el reclusorio) pero sí un tiempo considerable para evitar que se pueda registrar”, expuso aunque refirió que un equipo de abogados está analizando el tema y lo que procede.



Asimismo, señaló que lo que le pueda pasar a Rogelio en prisión “es culpable el gobernador Cuitláhuac García y es culpable el secretario de gobierno Eric Cisneros, porque es indiscutible que es una persecución política, un linchamiento político a un ejemplar ciudadano”.