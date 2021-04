Rojí inició campaña violando reglas sobre propaganda en Orizaba, acusan

El candidato a la diputación federal por el distrito de Orizaba de la coalición “Va por México”, Igor Rojí López, violó el acuerdo de Cabildo sobre la colocación de propaganda, usando carteleras municipales, acusó el regidor morenista Francisco José Aguilar.



El aclaró que no se ha llevado al cabo el sorteo para determinar a qué candidato le toca un espacio en las carteleras, mismas que en su momento Rojí, cuando era Alcalde en funciones, ofreció a los aspirantes.



“No tenemos conocimiento de que se haya llevado al cabo el sorteo, tendría que habernos informado de ello, pero suponiendo que en algún momento se dijera que fue a puerta cerrada, no puede ser porque tiene que ser en presencia de los partidos. Por lo tanto, el hecho de que un partido coloque propaganda antes de que se lleve al cabo el sorteo estaría violando el acuerdo que se propuso en el sesión de Cabildo”.



Indicó que no es correcto que un aspirante utilice infraestructura del Ayuntamiento para beneficiar a una coalición, por eso añadió que MORENA interpondrá una queja para que se retire la propaganda y el INE deberá establecer si hay alguna sanción.



Recordó que en una sesión de cabildo fue propuesto que se dispusiera de los espacios de las carteleras, para que se promocionaran los aspirantes, toda vez que quedó prohibido colocar propaganda en la ciudad y estos espacios serían sorteados entre todos los candidatos por Orizaba.



Y es que Igor Rojí decidió colocar propaganda hasta esta tarde, en al menos dos carteleras de la ciudad, ocupando así cinco espacios.