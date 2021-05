Rolando era cirquero, ahora hace malabares en calles de Orizaba

En medio de las inclemencias del tiempo, un promedio de 17 payasitos, malabaristas y limpiadores de parabrisas sobreviven en municipios de la región de Orizaba, ofreciendo a los automovilistas un entretenimiento o servicio que muchas veces es ignorado.



Municipios como Ciudad Mendoza, Nogales y Río Blanco son el escenario para que hombres y mujeres de entre 17 y 50 años de edad, realicen este tipo de actividades que les dejan en promedio hasta 150 pesos por día.



Sin embargo, explica Rolando Gutiérrez Salgado de 52 años, se paga caro el trabajar a la intemperie, pues va la salud de por medio, pues para llevar el sustento se debe trabajar hasta 10 horas en condiciones climatológicas adversas.



"Yo trabajé por 7 años en un circo muy famoso de México, llegué a conocer Sudamérica, pero cuando vino la regulación y ya no se permitieron animales, se empezó a venir para abajo y tuve que salir porque ya no pudieron pagar a varios compañeros", explicó.



Por la edad, Rolando ya no encontró trabajo, y ahora se dedica a hacer malabares con un cuadrado de metal en los límites de Orizaba y Río Blanco. Otras personas hacen malabares con machetes o antorchas, incluso hay jóvenes que controlan un balón de fútbol o realizan alguna disciplina de ejercicios.



En menor medida hay quienes limpian parabrisas y exponen su vida en la vía pública, ante la posibilidad de un accidente de fatales consecuencias, por lo cual se sabe existen cruceros viales de mayor riesgo.