Rosario Robles descarta convertirse en testigo colaborador de la FGR

Rosario Robles va contra Luis Videgaray; ofrece a FGR aportar pruebas

La extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, descartó convertirse en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR).



“No quiero que se abran estas pesadas puertas con la mentira y la falsa delación disfrazada de testigo colaborador. Aspiro a que sea con la verdad y demostrando mi inocencia, lo que seguramente se logrará si prevalece el Estado de Derecho y se aplica la ley.



“Nada se gana utilizando la justicia, este preciado bien, para vendettas. Esto no es propio de la izquierda. Tampoco tiene nada que ver con la República Democrática que muchos queremos defender y por la que hemos luchado toda la vida”, señaló a través de una carta enviada a EL UNIVERSAL.



Esto, a pesar de que esta mañana su abogado Sergio Ramírez afirmó que la próxima semana personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) acudirá al penal de Santa Martha para encontrarse con Robles y pactar la forma en que la exfuncionaria puede acogerse a la figura de testigo colaborador para evitar ser llevada a juicio por delincuencia organizada y lavado de dinero.



Ramírez indicó en conferencia de prensa que hasta enero pasado no había suficiente información para acercarse a negociar con SEIDO pero en estos momentos, la exfuncionaria está en posiblidades de entregar información que tiene en su computadora sobre el exsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray.



Además que también ofrecerá información sobre su ex jefe de oficina en Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadúa, quien es señalado de concretar las contrataciones irregulares por las que se desviaron recursos en el esquema denominado la Estafa Maestra.



En su misiva, Robles confirmó que solicitó a su equipo de defensa desistirse de la petición de procedimiento abreviado en la causa de ejercicio indebido del servicio público, por lo que ya no se declarará culpable.