Rosca de Reyes con “Baby Yoda” comienza a comercializarse, en Coatzacoalcos

La Rosca de Reyes ya ha comenzado a comercializarse en Coatzacoalcos y este 2021 la novedad es el muñeco "Baby Yoda" que se hizo popular en la Ciudad de México y llegó a este puerto para llevar felicidad a los hogares que simpatizan con Star Wars.



Tania Rocío Mirón Salinas, arquitecta de profesión pero repostera por elección, es una de las comerciantes de Roscas con esta figura en su interior que espera que esta nueva moda le ayude a repuntar sus ventas, ante la baja inminente que hubo en el 2020 a consecuencia de la pandemia del COVID-19.



Añadió que cada Rosca que vende bajo su marca denominada "Cooketas" lleva un Baby Yoda y si las familias desean más piezas tiene un costo adicional.



Hasta el momento, dijo, nadie se ha quejado por hacerle una alteración a la tradicional Rosca; sin embargo, comentó que sí ha escuchado de voz de algunas de sus compañeras de oficio, que hay a quienes no les parece el nuevo muñequito.



"A los niños les llama mucho la atención y los papás los piden, nosotros ponemos uno pero los papás piden a veces uno para cada niño en casa y les damos opción también si no los quieren y por eso preguntamos".



Ha sido buena la demanda, no como en otros años, ha tenido buena aceptación y todos piden el muñequito en su Rosca.



"No he escuchado nada en contra, de otras compañeras sí he sabido que hay gente en contra pero no que es pecado o así", dijo.



La arquitecta expresó que en “Cooketas”, la empresa que montó desde el 2012 y se estableció de manera formal en el 2014, se pueden adquirir Roscas desde los 50 y hasta los 900 pesos, según gustos, sabores y tamaños.



Entre las variedades hay roscas pequeñas, medianas y grandes, además de relleno de queso con fresa, queso philadelphia, cajeta, queso con zarzamora, crema pastelera y en las de 450 hay de queso bola y conejito turín; todo esto en pan de mantequilla tradicional.



Mirón Salinas reconoció que aunque en el 2011, cuando egresó de la universidad buscó empleo, finalmente decidió emprender porque las grandes empresas pagan muy mal a los profesionistas.



"Lo ejercí cuando estudiaba, nunca conseguí trabajo de arquitecta porque la paga era muy poca y el trabajo era mucho, ofrecían hasta 6 mil pesos mensuales por más de 8 horas, me ha redituado más emprender, aunque pagamos renta y servicios pero es mejor", declaró.



En “Cooketas” no sólo se pueden adquirir Roscas sino también pasteles, postres, macarrones y de más.