Rotan a inspectores de comercio en Xalapa para evitar corrupción

El director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa, Alberto Romero Gutiérrez, afirmó que algunos inspectores de Comercio han sido movidos de área ante las sospechas de que pudieran cometer actos de corrupción en el desempeño de sus funciones."No ha habido quien venga e interponga una queja. Pero cuando sentimos que hay alguna anormalidad o irregularidad, procedemos a separar al personal y pasarlo a áreas donde no se complique la situación de que se preste a este tipo de situaciones", expresó.Indicó que ya han sancionado a trabajadores por esta práctica contraria a la ley, de allí que afirmó que quieren seguir "limpiando" esta área e inhibir que pudieran ocurrir los denominados "moches" para la realización de trámites ante la dependencia a su cargo."Ya hemos sancionado en algunos casos, entonces queremos seguir limpiando de esa maña que se venía anteriormente", acotó Romero Gutiérrez al indicar que ésta es una medida preventiva."No han sido muchos casos (de inspectores movidos de área), propiamente yo estuve en administraciones anteriores, no en la pasada y hemos podido meter medidas disciplinarias, en algunos casos. Cuando hemos confirmado y la persona viene e interpone su queja y procedemos, lo hemos hecho", reiteró el funcionario municipal.Al asegurar que con él no se tolerarán ese tipo de prácticas ilegales, reiteró su invitación a la ciudadanía a que acuda a la sede de la Dirección de Desarrollo Económico (ubicada en la calle Zaragoza 2 esquina Miguel Barragán, en el centro de Xalapa), donde se compromete a atender las denuncias personalmente."Directamente yo los atiendo. No los paso primero a que los atienda un subdirector de departamento. Yo atiendo ese tipo de quejas y en ese momento jalo al subdirector o al jefe de departamento y procedemos y en dado caso, apoyamos a la gente", mencionó.Sin atreverse a decir si algunos trabajadores en el Gobierno Municipal pasado condicionaban la agilización o detenimiento de trámites al cobro de dinero, añadió que con estas atenciones personalizadas han "destrabado" muchos, que en la anterior administración "ponían muchos problemas"."¿Por qué? Ahí se los dejo a su criterio, no tenía por qué ocurrir y ocurrían. Aquí no, aquí destrabamos todo ese tipo de situaciones y la instrucción es proceder, los ayudamos en todo. (Si) no procede se les dice el motivo, porque no podemos autorizar un negocio en donde le vamos a causar daños a terceras personas", explicó.Puso como ejemplo la prohibición de que el Parque Deportivo Colón se hagan eventos artísticos y culturales y se dedique exclusivamente a la práctica del beisbol y otros deportes; porque los conciertos y espectáculos no sólo afectaban sus instalaciones, sino que generaban malestar entre los vecinos de esa zona del centro capitalino."Evento seguidos y a la intemperie, era imposible, por eso se prohibió, por eso tenemos mucho cuidado en diferentes tipos de establecimientos que pudieran provocar con música viva o bocinas, el ruido en exceso", refirió Alberto Romero Gutiérrez.