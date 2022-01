RTV podría volver al aire la próxima semana

El director de Radio Televisión de Veracruz (RTV), Víctor Hugo Cisneros Hernández, adelantó que podría ser la próxima semana cuando la señal de la televisora pueda estar al aire, ahora con las siglas XHCVO-TDT y manteniendo el canal 26. Además, indicó que el equipo jurídico se encuentra analizando las acciones legales que se podrían emprender en contra de su antecesor, Raúl Martínez Chávez y otros ex funcionarios de la institución por no tramitar a tiempo la renovación de la concesión.En conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno, Víctor Cisneros indicó que los delitos en que habrían incurrido los exservidores públicos por no tramitar a tiempo la renovación están acreditados y entre éstos se encontraría el de “incumplimiento de un deber legal”.“Los abogados que tenemos evidentemente sí han analizado los delitos que se pueden configurar, uno de esos es el que mencionas (incumplimiento de un deber legal). Los abogados ya detectaron que los delitos están (vigentes), es decir, que no han prescrito”, expresó.Cisneros Hernández recordó que ante la pérdida de la concesión que mantuvo hasta el pasado 31 de diciembre, se hizo una nueva solicitud de concesión con los trámites administrativos respectivos y los aspectos técnicos y radioeléctricos.“Lo hicimos entre el 21 y 22 de diciembre esta otra parte, antes de que los funcionarios (del IFT) se fueran de vacaciones (…) entonces ellos regresan y se encuentran en este momento en la validación de todo esto”, comentó.El Director de RTV apuntó que el lunes 17 de enero les requirieron nueva información sobre los aspectos técnicos, misma que a través de un perito validado por el IFT hicieron llegar al siguiente día y que fue recibida ayer miércoles 19 de enero.“Y recibimos un comunicado de parte de la Unidad de Espectro Radioeléctrico de que con eso se habían subsanado ya las dudas técnicas que había respecto a esa parte. Entonces el tema se encuentra hoy en día ahí”, detalló.En este sentido, destacó que la administración estatal logró que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) otorgara una nueva concesión para que RTV nuevamente pueda operar, por lo que podría salir al aire con la señal la siguiente semana con las nuevas siglas.Al tratarse de una nueva concesión por 15 años, el IFT otorgó nuevas siglas, por lo que XHGV queda fuera y ahora será XHCVO-TDT.“Es una concesión nueva que otorga el IFT. Podríamos hablar que sería la siguiente semana –estar al aire-, en esa parte vamos ya cumpliendo con la unidad de espectro radioeléctrico. Es una nueva concesión, tenemos nuevas siglas, son XHCVO-TDT, el canal es el 26”, reiteró.Al ser cuestionado respecto al por qué esperar a solucionar el tema de la concesión si se tenía conocimiento desde el 2019, mencionó que son los tiempos que plantea el propio IFT.En ese tenor, recordó que RTV perdió en la gestión de Javier Duarte la concesión de La Perla, la cual también se busca recuperar.“Son las reglas del IFT, su programa de bianual de bandas y frecuencias, lo hacen con dos años. Primero nos enfocamos a rescatar la concesión. RTV perdió una concesión con Javier Duarte, la de La Perla, que esperamos recuperarla, el Gobernador nos está apoyando, esperamos recuperar dos concesiones”, finalizó.