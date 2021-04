Rubén Ríos Uribe solicita al TEV anular todas las candidaturas de MORENA a alcaldías

El exaspirante a la candidatura del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) a la Alcaldía de Córdoba, Rubén Ríos Uribe, solicitó al Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) que invalide todas las postulaciones de ese partido a los diferentes cargos edilicios que estarán en disputa del 6 de junio.



Es decir, controvierte la legalidad de la totalidad de los contendientes registrados a presidentes municipales y regidores postulados por MORENA en el Estado.



Mediante un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (JDC), el también diputado local con licencia va contra la “relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas para las presidencias municipales en el estado de Veracruz para el proceso electoral 2020-2021”.



Además, impugna sus definiciones y subsecuentes postulaciones ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), emitidos por la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA.



En el documento presentado ante el TEV, expone que tanto la convocatoria como el Ajuste al establecer como fecha límite para la validación de registros (Base 2) y definición de candidatos (Base 7) el 3 de mayo de 2021, para ambos casos, hacen nugatorio el derecho de los aspirantes de conocer las posibles irregularidades, así como el derecho de audiencia y de subsanarlas.



Ríos Uribe agrega que ello impide además conocer los motivos y fundamentos por los cuales se sustentaron las aprobaciones, o no, de los registros solicitados; y también prevé como supuesto fáctico -y por lo tanto discriminatorio- la existencia de una determinación de “aspirantes únicos”, por lo que cierra toda posibilidad a la realización de la encuesta de aspirantes prevista en el Base 6 de la Convocatoria.



“De acogerse la pretensión de aquellos cuyo registro se niega y restituirles en su derecho, haría materialmente imposible la realización de una encuesta para la definición de candidaturas. Por lo que hace nugatoria también la Base 6”, reitera en los argumentos del JDC interpuesto.



Refrenda que la Convocatoria y su Ajuste hacen nugatorio el derecho de los aspirantes de acceder, de forma efectiva y materialmente eficaz, a los medios de impugnación previstos en la normativa interna y ante los órganos jurisdiccional de competencia electoral.



“Ya que, en ningún caso, ya sea por obtener sentencia favorable o no, sería materialmente inviable restituir el goce pleno del derecho de un aspirante a participar en un proceso democrático bajo estándares constitucionales mínimos”, señala el aspirante morenista.



Las circunstancias expuestas, asegura, ponen de manifiesto que al no existir condiciones democráticas reales para los militantes y aspirantes de MORENA, no puede acreditarse el principio de certeza y legalidad que debe regir en todo proceso electivo.



“De ahí que no sea posible concluir que todo el proceso interno de selección de candidato al cargo referido haya sido un auténtico proceso democrático y, en consecuencia, que el resultado de la totalidad de las definiciones deba prevalecer”, manifiesta.



En concreto, sobre la designación del Diputado Federal con licencia, Juan Martínez Flores, como candidato a la Presidencia Municipal en Córdoba, asegura que él es inelegible para obtener dicha postulación por no ser militante de MORENA, de allí que lo acusa de conducirse con falsedad en el registro de aspirante.



“En el registro oficial de militantes previsto en el portal electrónico del Instituto Nacional Electoral del cual se desprende que, en efecto, Juan Martínez Flores NO/NO es militante de MORENA y por lo tanto, inelegible; ya que se condujo falsedad a fin de hacer caer en un error a la Comisión Nacional de Elecciones incorporando un elemento -la militancia- a la valoración del perfil como aspirante registrado; de ahí que de forma fraudulenta mintió sobre la cualidad que efectivamente ostenta”, asevera.