Ruptura, choque y reconfiguración

En 1972 se realizó la conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente Humano, mejor conocida como Cumbre de Estocolmo. En ella, las naciones adquirieron el compromiso de impulsar, defender y garantizar el derecho a “la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que permita llevar una vida digna y gozar de bienestar”. Todo un proyecto que en ese momento se tenía muy claro, como se tenía claro los límites del crecimiento capitalista, cuya expansión se ha sustentado en la explotación desmedida de los recursos naturales, entre otras relaciones económicas y que, por tanto, era urgente “proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras”. Acciones conectadas con lo político de la actividad humana, por lo que también se condenó “el apartheid, la segregación racial, la discriminación, la opresión colonial y otras formas de opresión y de dominación extranjera”, las que, se acordó, debían ser eliminadas; resoluciones que vistas a la distancia resalta su incumplimiento, pues la degradación del medio ambiente se ha acentuado, la discriminación racial adquiere ahora tintes totalitarios y el colonialismo está presente en la enajenación idiosincrática que tiende a homogeneizar a la sociedad, personas y conductas, bajo el supuesto ilusorio de la globalidad. En esa década de los años setenta, se sabía que era necesario establecer límites a la explotación irracional de los recursos naturales y evitar el aumento de la pobreza multidimensional, pues ésta no sólo es de orden material, sino también, y aquí lo más grave, cognitiva, pues ha reducido a millones de personas a un nivel de profunda precariedad educativa. Se planteó entonces lograr la sustentabilidad de la Tierra y se insistió, también, que era necesario reducir el incremento demográfico que ya se perfilaba, desde ese momento, superior a la capacidad de sostenibilidad de los recursos naturales, lo mismo que regular la concentración urbana y muchos otros aspectos más que están interrelacionados. Así, se incorporó en la malla curricular escolar contenidos relacionados con el cuidado del medio ambiente, cuyos resultados educativos desafortunadamente no se aprecian en la actual cotidianidad de la sociedad y se implementó una controversial política de planificación familiar que no sólo fue abandonada por razones de orden religioso, sino también porque fue aprovechada con fines etnocidas en algunos países de América Latina, incluido México.



Al final, las acciones comprometidas en la Cumbre de Estocolmo fueron frenadas por la realidad: la obsesión por mantener el crecimiento económico soportado en el consumo y las finanzas especulativas que lo sostienen, lo cual ha destruido el medio ambiente en muchas regiones continentales, ha logrado la extinción de miles de especies animales y vegetales, pero sobre todo, ha empobrecido a un elevado porcentaje de la población en los países en desarrollo, aunque los desarrollados no escapan a ella. Pero todo en esta vida tiene límites, cual Horizonte de sucesos donde los acontecimientos que ocurren al interior del capital no lo afectan de manera directa, sí se ve afectado por la ola de sucesos derivados que son el aumento de la pobreza, la desigualdad excluyente, la injusticia que destruye el frágil equilibrio de la paz, la explotación desmedida de recursos naturales y de seres humanos, la precariedad educativa que empuja a la barbarie social y distorsión del sentido de libertad que reduce a la convención unidimensional de la indoctrinaria conducta de consumo que implanta, señaló hace años Herbert Marcuse, la euforia de “necesidades falsas”, lo que provoca agresividad, miseria y alteración de la paz social, relaciones que terminan por desbordar al sistema mismo. La euforia consumista que alimenta a las “necesidades falsas”, es alimentada por una añeja práctica: el crédito que se ofrece fácil y tentadoramente, lo cual garantiza una enorme tasa de retorno para el capital mediante el pago de intereses derivados. Tarjetas de crédito, hipotecas, préstamos con distintos fines, pago de nóminas, domiciliación de servicios, venta de seguros, cargos por pagos extemporáneos, cobro de impuestos sobre capital y sobre intereses, entre otros, son mecanismos que se usan para garantizar la dependencia de los consumidores y darle rienda suelta a su supuesta libertad de elección. Es como si, recordando la distopía de David Mitchell, El atlas de las nubes, se quisiera inducir hacia una conducta que justificara la existencia de una ley de enriquecimiento que, al prohibir el ahorro, “los consumidores están obligados a gastar al mes una cantidad de dólares, según su estrato”, ya ni siquiera según su ingreso.



La contradicción estructural profunda que fue puesta al descubierto por el suceso biológico de la pandemia COVID-19, más no político, aunque desencadenó la incongruencia política, no sólo remarcó los contrastes al confrontar al sistema con sus contradicciones. La pobreza se resaltó dejando ver sus articulaciones que van más allá de la escasez de bienestar material, pues ésta, insistimos, no refiere solo a la falta de capacidad para tener un ingreso suficiente y permanente, sino, fundamentalmente, remite a la carencia de oportunidad para acceder a una mejor educación que garantice una democracia cognitiva y cultural que brinde un enriquecimiento espiritual y mejores oportunidades laborales. La pobreza no se va abatir con una renta universal única (becas, seguro contra el desempleo, pensiones, recursos de manutención, o como se le llamen), sino con acciones que refunden nuestro sentido humano y reinventen nuestro sistema de vida para que se cumpla el derecho universal de acceso a la salud en equidad y calidad, se garantice la seguridad social y personal que abre a la certeza de la inversión y la productividad, que aliente la participación ciudadana libre y efectiva para fortalecer las instituciones y desterrar la corrupción manipulante, que fomente condiciones para implementar políticas que aumenten el crecimiento nacional con destrezas de aliento a largo plazo e invertir en educación, desarrollo de la ciencia y fomentar la creatividad e innovación tecnológica. Para ser una sociedad libre se requiere fomentar la generación de riqueza con la capacidad de distribución equitativa que abata la polarización entre pocos beneficiados y muchos excluidos. Sin una economía sostenible en la sobriedad de consumo, en el avance científico-tecnológico, sustentable en lo ambiental y articulada por la justicia social, ninguna sociedad podrá sentar las bases que le permitan remontar la pobreza multidimensional y asegurar los derechos humanos imperativos universales. De no ser así, las rupturas y choques, reconfiguraciones y distorsiones serán cada vez más difíciles de superar y reconducir. Tenemos que imaginar un futuro diferente al pasado, trabajar en su configuración realizable, sustentar el proyecto en germen en su propia historicidad, confiar en la generación siglo XXI que habrá de afrontar con soluciones creativas los problemas por venir y luchar por la libertad general que conlleva, como bien señala Amartya Sen, la libertad de acción que trata, también, “de una preocupación central sobre la comprensión de nuestras obligaciones”.