Rusia ya habla de una Tercera Guerra Mundial

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aseguró este miércoles que el presidente estadounidense, Joe Biden, sabe que la única alternativa a las sanciones contra Rusia es una Tercera Guerra Mundial y que sería "una guerra nuclear devastadora", dijo en declaraciones la televisión catarí Al Jazeera.Biden "tiene experiencia y sabe que no hay alternativa a las sanciones, sino la guerra mundial", afirmó Lavrov, que agregó que "la Tercera Guerra Mundial sería una guerra nuclear devastadora", indicó el canal árabe en su cuenta de Twitter.El ministro ruso dijo también que su país estaba "listo" para afrontar las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea por su invasión de Ucrania pero que no esperaba que apuntaran a atletas, intelectuales, artistas y periodistas.No obstante, pese a las medidas adoptadas en su contra, "Rusia tiene muchos amigos y no puede ser aislada", advirtió, según Al Jazeera.Lavrov reiteró la disposición de su país para celebrar una segunda ronda de negociaciones con el gobierno ucraniano y acusó a éste de dilatar estas conversaciones "por órdenes estadounidenses".Sobre los motivos que han llevado al actual conflicto con Ucrania, Lavrov indicó que los países occidentales se negaron a atender las demandas de Rusia sobre la formulación de una nueva arquitectura para la seguridad europea.La operación militar rusa, dijo, tiene como objetivo desarmar a Ucrania y evitar que adquiera un arma nuclear, según Al Jazeera."No podemos permitir la presencia de armas ofensivas en Ucrania que amenazan nuestra seguridad", añadió, de acuerdo con el canal catarí.