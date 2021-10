Rutas de evacuación de Laguna Verde son embudos; obstaculizarían evacuación

El vocero del Movimiento de Resistencia "La Leyenda de Chucho El Roto", Jorge Morales Barradas, reiteró su petición para que sean revisadas las rutas de evacuación dentro de Plan de Emergencia Radiológica Externo de la Nucleoeléctrica "Laguna Verde", que abarca los 60 kilómetros.En conferencia de prensa, criticó que muchos de estos caminos son "un embudo" que no permitiría alejar a las personas de la planta, además de que se encuentran en malas condiciones."Tenemos o manejan unas rutas de evacuación que prácticamente en caso de algún siniestro se convertirían en un embudo, la gente correría hacia el siniestro, hacia donde está nuestra planta de energía eléctrica, no al revés. La gente lo que necesita es salir de esas comunidades hacia la zona alta", enfatizó.Morales Barradas criticó además que la vida útil de la Nucleoeléctrica era de 40 años y ya se le aumentaron otros 20 años más se operación, por lo que insistió en la necesidad de que las rutas de evacuación sean cambiadas."Tenemos rutas de evacuación deterioradas que necesita mantenimiento, la reconstrucción de la misma. Entonces este permiso de 20 años más para operar esta planta, a nosotros nos da la certeza de que van a entrar a darle mantenimiento y reconstruir estas rutas de evacuación tan necesarias y fundamentales para la seguridad en las comunidades aledañas", expuso.Dijo que una vez más están pidiendo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que cambie la forma de ver esas rutas de evacuación dentro del Plan de Emergencia Radiológica Externo, "que no sean un camino hacia el peligro, que sean un camino de seguridad".El líder comunal invitó a las autoridades y a los medios de comunicación a visitar las zonas, para constatar que los caminos realmente necesitan el mantenimiento y reconstrucción.Sobre la reclasificación de las tarifas de energía eléctrica para Veracruz, celebró las palabras del presidente de la Cámara de Diputados federal, Sergio Gutiérrez Luna, en las que informó que está pugnando porque baje el costo de la luz en el Estado.En ese sentido, calificó como "padrino de bautizo" de la propuesta que su movimiento lleva impulsando desde hace 15 años, esperando que pronto haya un "padrino de confirmación", que por fin materialice la homologación del cobro como ocurrió con Tabasco, cuyo clima es similar al de la Entidad Veracruzana.Expresó que todos, incluyendo al alcalde electo de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, han hecho gestiones para lograr rebajas en el pago de la energía en el territorio veracruzano."No sabemos todavía el tiempo que va a demorar en darse una solución. Nosotros lo que pedimos es que se realice la investigación correcta, que se le dé al tema la Presencia que debe tener para nuestro Estado y que el beneficio realmente llegue", manifestó.