Rutas de evacuación del PERE de Laguna Verde, en mal estado: Agente municipal

Caminos del Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE) de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, en Actopan, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios y Vega de Alatorre reportan condiciones en mal estado, sobre todo en las rutas de evacuación del sector norte, reveló el agente municipal de Los Baños, municipio de Actopan, Ascención Sánchez, dijo.



"Están la ruta 1, la 2 y la 3, esas son del norte, que yo diga que la tienen rehabilitadas, no. Posiblemente ya vayan a empezar pero sería apenas de estos días que estamos hablando", dijo.



No obstante, admitió que el Gobierno Federal inició la rehabilitación de los caminos de evacuación en la franja sur del perímetro de la central nucleoeléctrica.



"Ya la ruta Sur-3, desde dos meses le hicieron un bacheo en los tramos más difíciles y en esta semana empezaron a meter máquinas para limpiar las orillas y hasta donde tengo información van a reencarpetar algunas partes y en dónde no, van a poner sellos asfálticos, como que ya les cayó el 20", indicó.



Admitió que las obras arrancaron en el último tramo de 2019, luego de años de abandono de la ruta de evacuación y a pesar de las peticiones de reparación enviadas a la gerencia de Laguna Verde.



"Han tenido muy abandonado, nosotros los agentes municipales pusimos un documento hace ya el año y casi, casi que haciendo caso omiso porque no ha habido una respuesta", enfatizó.