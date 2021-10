Ruy Pérez Tamayo donará su biblioteca a la UV

Autoridades de la Universidad Veracruzana (UV), encabezadas por el rector Martín Gerardo Aguilar Sánchez, inauguraron la edición 2021 de la Cátedra de Excelencia “Ruy Pérez Tamayo”, organizada en colaboración con El Colegio Nacional y contando con la presencia del destacado científico mexicano, quien en su mensaje de bienvenida y agradecimiento declaró que donará su biblioteca a la máxima casa de estudios de la entidad.En ceremonia presencial y transmitida de modo virtual mediante UVZoom, el Rector mencionó que la edición de la cátedra está dedicada a los “Desafíos de la humanidad ante los virus” y cuenta con la participación de distinguidos académicos de España, Colombia y México.“Desde mi punto de vista, una iniciativa como la que hoy anima a la cátedra desmiente lo que a veces las lógicas de la pandemia y el confinamiento nos quieren transmitir: el victimismo, la pasividad y la falta de ideas, tres cosas que quizá nos acechen en estos momentos”, comentó el Rector.En tal sentido, sugirió a los asistentes virtuales que sigan la edición 2021 de la cátedra, “pues estoy convencido de que nos ofrecerá un mural de perspectivas que van desde la historia de las pandemias hasta la deriva ecológica de nuestro mundo, pasando por los horizontes de la vacunación”.Igualmente, pidió a los asistentes dedicar la actual edición de la cátedra a todas aquellas personas que han fallecido a causa del Covid-19, “con esas muertes he aprendido algo que en los libros no había sabido leer y comprender: que nuestra finitud no es nuestra mortalidad”.En su mensaje de bienvenida virtual, Pérez Tamayo agradeció a la UV por la realización del evento y declaró: “Estoy extraordinariamente emocionado y muy satisfecho con la situación en que me encuentro el día de hoy, mi presencia dentro de la Universidad Veracruzana me causa no sólo una gran satisfacción, sino que me siento muy particularmente honrado”.Declaró que, en correspondencia a la generosidad de la institución, donará su biblioteca personal al acervo de la UV.“He estado meditando sobre cuál será el destino de mi biblioteca, que consiste en todo aquello que creo que sé de la realidad, y he pensado en dedicarle mi biblioteca a la Universidad Veracruzana. ¿Cómo puedo dedicarle tan poco a una universidad que ha sido tan generosa conmigo y con el mundo?”, se preguntó.Por ello, aclaró que su biblioteca es “todo lo que yo tengo y todo lo que soy, la pura verdad; por eso quiero dedicarle mi biblioteca a la Universidad Veracruzana, creo que es lo mejor que puedo hacer y la ha aceptado generosamente”.En respuesta, Aguilar Sánchez mencionó en su discurso inaugural, que la UV recibe con entusiasmo y agradecimiento la noticia del doctor Pérez Tamayo: “Agradezco profundamente ese acto de ‘coronación’ que supone para toda nuestra comunidad, al ser el pensamiento del doctor un recorrido por las distintas ramas del saber y la cultura”.Asimismo, expresó al académico: “Tenga la certeza de que sabremos resguardar con celo y aprecio esa pluralidad y propiciar el acercamiento, el uso y el disfrute de ella”.El coordinador del evento, Pedro Gutiérrez Aguilar, director general del Área Académica de Ciencias de la Salud, dio lectura a la semblanza de Ruy Pérez Tamayo, subrayó que de 1983 a 1993 formó parte de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y es miembro de la Academia de la Lengua, de El Colegio Nacional, e investigador nacional de excelencia del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y obtuvo el Premio Nacional de Ciencias en 1974.Previo a la inauguración se efectuaron las ponencias “Los tres olvidos de la pandemia de 1918 y la pandemia por Covid-19” y “Vigilancia genómica del virus SARS-CoV-2 causante de la pandemia de Covid-19 en nuestro país”; las actividades continuarán el jueves 14 de octubre y pueden seguirse en la liga institucional: https://uveracruzana.zoom.us/j/81921374765Atendieron a la inauguración, de manera presencial, Elena Rustrián Portilla, secretaria Académica, y Norma Trujillo Báez, titular de la Dirección General de Comunicación Universitaria; virtualmente, los directores generales de las áreas académicas, los vicerrectores de las cuatro regiones universitarias, académicos, investigadores y estudiantes universitarios.