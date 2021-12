Sábados de concierto ofrece el concierto “Historias de Navidad”

“Sábados de concierto” ofrece en esta ocasión el recital “Historias de Navidad”, a cargo del sexteto Xalapa Jazz Orchestra. El concierto se llevará a cabo de manera presencial este 4 de diciembre, a las 18:00 horas, en la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa (GACX).Este espacio está dedicado a promover el trabajo de las y los músicos veracruzanos, el programa “Sábados de concierto” comparte esta temporada un recital decembrino que contará con la participación de los instrumentistas Arturo Caraza, Alejandro Bustos, Jakub Dedina, Luis Rodríguez, Jorge Gamboa y Jesús Rodríguez, quienes interpretarán temas como “White Christmas”, “Have Yourself a Merry Little Christmas” y “Santa Claus is Coming to Town”, entre otros clásicos navideños.Xalapa Jazz Orchestra es una big band independiente fundada en 2016. Conformada por músicos nacionales e internacionales, coordinados por Arturo Caraza, Alejandro Bustos y Jesús Rodríguez, la agrupación ha participado en diversos festivales, entre los que destacan el Xalapa Jazz Festival, el Festival Internacional Jazzatlán y el Festival Internacional de Córdoba.El IVEC reitera la invitación a disfrutar este concierto navideño el sábado 4 de diciembre, en punto de las 18:00 horas, en el auditorio de la Galería de Arte Contemporáneo. La actividad es gratuita, con aforo limitado. Para consultar la programación completa de la GACX visita www.IVEC.gob.mx y sigue las redes sociales @GACXalapa.#UsaCubrebocas durante tu visita.