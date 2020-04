Judas no nació traidor. Judas era amigo de Jesús, fue una persona elegida para formar parte del grupo de los apóstoles. Judas seguía a Jesús y sentía que su vida cobraba nuevo sentido al lado del hijo de Dios.



Las cosas cambiaron dramáticamente en su vida. No se hizo traidor de la noche a la mañana. Seguramente se comenzaron a presentar otros intereses, otras ambiciones, otras fantasías que lo llevaron al final a un acto completamente contrario a la dinámica del amor.



Para nosotros ha pasado como un pecado de traición, porque entregó a Jesús, se burló de su amistad y expuso a su Maestro a un sufrimiento mayor que terminó en la muerte. Pero en toda relación hay dos personas en juego. Y en este caso ante la traición de Judas está la libertad de Jesús que no renuncia a él. Descubrimos la nobleza de Jesús que hace dos últimos intentos para llamarlo al amor, para provocar su conversión.



Antes que nada, Jesús le dice “amigo”. No le dice “traidor”. Es decir, Jesús evoca con Judas lo que los unía, la amistad, el amor. No evoca en ese momento lo que los separa sino lo que los unía, lo que habían construido juntos. Y en segundo lugar hace referencia al beso, que es la expresión más profunda y sublime del amor. Como para decirle que un beso no puede ensuciar ni traicionar la dinámica del amor.



Para nosotros lo que hizo Judas es un pecado de traición. Pero para Jesús, que es su amigo y que lucha hasta el final por su amigo, más que traición es dudar que el amor tiene la fuerza para perdonar aún lo más grave que se pueda hacer, dudar que el amor hace nuevas todas las cosas, dudar que el amor sea capaz de comenzar de nuevo. Más que traición es entonces no creer en la misericordia.



Sabemos cómo terminó la historia de Judas por dudar de la misericordia. Y cómo se coronó la vida de Jesús al mostrar la divina misericordia en sus heridas y en su costado abierto. Podríamos decir a propósito del proceder de Judas: Fíjate si todo lo que estás buscando vale todo lo que estás perdiendo. Es fácil ser coherente y fiel a la hora de la exaltación y la alegría, que difícil serlo en el momento de la tribulación.



Como estos amigos, también nosotros mantenemos historias que nos ligan con Dios, que nos ligan con los seres queridos y con tantas personas. Sin negar el sufrimiento que causa una traición, una mentira, muchas veces no probamos la capacidad que tiene el amor de hacer nuevas todas las cosas, de rescatar vidas e historias que iniciaron con grandes fundamentos.



Ese es el mensaje que nos trae la resurrección de Cristo. En este tiempo de pascua no nos reunimos simplemente para renovar nuestra fe en la vida futura, en el más allá. La resurrección trae un mensaje al más acá. Para resucitar a la vida eterna necesitamos primero resucitar al amor, a la entrega como Jesús, resucitar a nuestros ideales a pesar de todas las complicaciones que haya para seguir adelante. Se necesita creer incondicionalmente en la misericordia.



Como dijo Jesús a Santa Faustina Kowalska: “Recuerden mi pasión y, si no creen en mis palabras, crean al menos en mis llagas. ¡Oh, si los pecadores conocieran mi misericordia, no perecería un número tan grande de ellos!”