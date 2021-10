Sacan de su vivienda al excandidato a alcalde Joaquín Espinoza, en Río Blanco

Hombres armados sacaron por la fuerza de su vivienda, al excandidato a la alcaldía de Río Blanco por el partido "Podemos" y exreportero, Joaquín Espinoza, la tarde de este lunes.De acuerdo a primeros reportes, Joaquín Espinosa fue sacado por la fuerza de su domicilio particular en la colonia Agraria, en el municipio de Río Blanco, cuando convivía con su familia.El reporte fue emitido a corporaciones preventivas, quienes se dieron a la búsqueda del ex comunicador, pero sin resultados, implementándose un operativo en la zona.La camioneta Jeep blanca, tipo pick up, propiedad de Joaquín, quien en recientes años se dedicó al comercio, fue abandonada en calle Francisco Villa, esquina con Sandino, de la colonia Álvaro Obregón.Cabe mencionar que Joaquín Espinoza trabajó durante muchos años en el corporativo Imagen de Veracruz, como corresponsal en la zona centro y participó en radiodifusoras.Familiares rendirán declaración ante las instancias ministeriales a fin de iniciar las diligencias correspondientes y se esclarezca su secuestro, pues hasta el momento no ha habido comunicación con su familia.