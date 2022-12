Sacerdote critica que Gobierno niegue violencia y corrupción

El vocero diocesano, Helkyn Enríquez Báez, dijo que no es negando las realidades del Estado, como podrán ser superadas, entre estas la corrupción que siguen siendo una situación difícil, la cual los veracruzanos continúan sufriendo.En referencia a lo expresado por el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, quien aseveró que no preocupa que Veracruz esté en el séptimo lugar a nivel nacional de estados con más corrupción, dijo el sacerdote que:“Pareciera de repente falta sensibilidad de parte de algunas autoridades, las cuales no reconocen la realidad de Veracruz, y no es negándolo como se puede resolver, no es negando como se hará una procuración de justicia a quienes la exigen.“No es negando la realidad como se da consuelo a las familias, no es negando como se produce un progreso integral a nivel social, no es negando la realidad como podemos verdaderamente construir un estado justo y democrático”.Añadió que como iglesia escuchan de parte de las comunidades lo que sufren y ciertamente los medios de comunicación, las familias, dan cuenta de lo que se está viviendo de modo crítico en la entidad.De igual forma sostuvo que mucha gente padece de esta crisis de violencia en la entidad, por lo cual se desea que las autoridades sigan trabajando en el fortalecimiento de las instituciones y de las estrategias que combatan la inseguridad y la violencia, entre otros problemas.