Sacerdote lamenta poca atención de papás a educación y seguridad de sus hijos

"Me pongo a pensar cuántos niños Alan están pasando por la misma situación en nuestros rincones de familias de la región de Orizaba", expresó el sacerdote Javier Yael Cebada Tejada, quien trabaja en la dimensión de la catequesis infantil y que lleva muchos años en su labor con niños de la Diócesis.En entrevista apuntó que los padres de familia tienen una responsabilidad muy grande frente a sus hijos, sin embargo destacó que a los sacerdotes les toca percibir, observar a los niños, esto por el proceso de catequesis infantil y tratar de detectar alguna situación anómala."A veces vemos el poco cuidado que los papás dedican en la educación de sus hijos, no sólo la educación en la fe sino también integral. Es muy vergonzoso y lamentable cuando en el mismo hogar, que debiera tomar las riendas, son los que terminan afectando a los pequeños".Planteó que cuando la madre tiene otra pareja diferente al papá de sus hijos el riesgo de acoso, violencia de todo tipo, incluso privarlos de la vida, siempre existe."Es lamentable y doloroso enterarse de noticias como la del niño Alan, y ver que hay violencia física, verbal en los hogares donde los más afectados son los niños. Los infantes no sólo están sufriendo agresiones por lo que se les dice, sino también por el maltrato físico que reciben, incluso pierden la vida por hechos de violencia".Añadió que es muy importante que cuando un menor hable acerca de alguna violencia que está sufriendo los padres lo escuchen, investiguen lo que realmente está ocurriendo es decir no se olvidan de sus hijos.El presbítero reconoció que así como existe un aumento la violencia en todos los sectores, en el de los niños no es la excepción.