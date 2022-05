Sacerdote pide al Gobierno no ver a los pobres como recurso ideológico o político

El vocero diocesano sacerdote Helkyn Enríquez Báez aseveró que los gobiernos deben siempre pensar primero en los pobres pero no como un recurso ideológico o de captación política, sino en el desarrollo integral de ellos."Para esto se tiene que revisar qué tipo de educación se les está dando, qué tipo de mentalidad, cuáles son los factores que impulsan a desarrollarse, qué motivación se está dando para que las personas verdaderamente busquen el progreso de nuestras comunidades en el país y no solamente medidas paliativas que pueden estar generando una cultura de la beneficencia y además un desgaste de los recursos económicos que no hacen progresar sino que detienen las aspiraciones y las expectativas de la persona".En este sentido se refirió a la inflación que está atravesando nuestro país, lo cual dijo preocupa pues tienen dos condicionantes: a nivel macroeconómico y microeconómico, además de la fluctuación por los mercados internacionales, por las condiciones de guerra, los resultados de la pandemia."Y si a eso se le suma los manejos políticos económicos hacendarios que se han dado en el país. Vemos que son muchos los factores o causas que pueden complicar la inflación, ante esto la solicitud a los empresarios de sumarse de modo solidario a una contención de precios, sabemos que es un paliativo pero no es la solución".Dijo que la solución requiere medidas, de repente no populares y por eso es que quizás se tenga cierta reserva aplicaras pero con esto nada más se puede alargar el sufrimiento económico."Creo se debe de tener la humildad de dejarse asesorar por aquel que sabe de estos temas y la valentía para aplicar las medidas que ayuden al bien común, especialmente a las clases más desfavorecidas en un gobierno que trabaje y se preocupe".