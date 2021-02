Sacerdote pide campañas “limpias” y sin despilfarro de dinero

El vocero de la diócesis de Orizaba, sacerdote Helkyn Enríquez Báez, indicó que todos los ciudadanos tenemos derecho a campañas electorales limpias y en las cuales no se despilfarre el dinero.



"Se debe evitar el despilfarro y el exceso en elementos contaminantes de publicidad y propaganda, pero también las queremos limpias a nivel moral y que se eviten los golpes bajos, las descalificaciones, agresiones, que se presenten campañas de alto nivel político y cívico".



De igual forma apuntó el presbítero que las campañas deben tener propuestas claras y reales, no utópicas, no se debe prometer lo que no se puede cumplir o lo que no corresponde como autoridad, sino se debe hablar con la verdad a los ciudadanos y se tenga un mejor discernimiento de las propuestas.



"Esperamos que los candidatos de cada una de las funciones que andan buscando ser elegidos, manifiesten el interés de las comunidades a las que van a servir poniendo en sus campañas un nivel de respeto, fraterno, ético".