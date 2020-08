Sacerdote recuerda a enfermos de COVID-19 que Dios está a su lado

Tras el aumento de casos de COVID-19 en la región y también muertes, el sacerdote Helkyn Enríquez Báez emitió un emotivo mensaje en redes sociales, donde les recuerda a los enfermos con este virus, que están en casa o en el hospital quizá sin poder sostener por ellos mismos el teléfono, que, a pesar del panorama difícil, hay quienes oran por ellos y Dios está a su lado.



En el video, el sacerdote alienta a las personas que estén escuchando este mensaje y les recuerda las veces que cantaron aquella melodía que hace referencia a la presencia del ser supremo.



"Cantaste: Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro y ahora cada día cuando amaneces y estás respirando, debes recordar entonces que Dios está ahí contigo".



De igual forma, el presbítero expresa que es una situación difícil, que hay incertidumbre de cómo saldrá una prueba, que es triste no ver a los amigos y a la familia, o el temor de que un síntoma puede empeorar, el saber que a lo mejor alguien más pudo haber sido contagiado en la propia casa o en el trabajo.



"Si Dios con nosotros ¿quién contra nosotros? Los salmos dicen que el Señor es mi refugio, la roca donde me pongo a salvo. Por eso estamos orando constantemente por todos ustedes, para que el Señor les dé la fortaleza, la serenidad y les permita experimentar su presencia".



Asimismo, destacó que seguirán rogando para que Dios tomé la preocupación y lo que puede robar la paz. El presbítero pidió que aprendamos de hombres y mujeres que en momentos difíciles imitaron a Jesús, quien pidió al Padre que pasara de él esa copa antes de ir al calvario pero que no se hiciera su voluntad.



"Pídele a Dios: dame la fortaleza que tuviste cuando ibas al calvario, dame la fortaleza necesaria y ayúdame a entender tu voluntad".