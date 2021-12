SADER reconoce desempeño de campesinos durante la pandemia

Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, reconoció que gracias al trabajo de los campesinos, en México no hubo desabasto de productos durante la pandemia del COVID-19, como se registró en otros países."Nunca bajaron los brazos en esta pandemia, siguieron trabajando todos los campesinos. A ellos un aplauso porque gracias a eso no hubo crisis alimentaria", señaló.El funcionario encabezó la Exposición Fertilizantes Veracruz en la ex hacienda Toxpan, misma que tendrá lugar a partir de hoy y hasta el 10 de diciembre.El objetivo es establecer una coordinación interinstitucional y la alianza público-privada para que la SAGARPA promueva la adquisición y uso eficiente de los fertilizantes por los productores mexicanos de todos los niveles mediante la exhibición de productos, el desarrollo de seminarios y eventos de capacitación en sitio.El entrevistado dijo que representará también un foro propicio para dar a conocer nuevos e innovadores productos amigables con el ambiente y fomentar la importancia de la nutrición vegetal en campo como un elemento estratégico para lograr la seguridad alimentaria, adicionalmente se tendrá la oportunidad de encontrar esquemas de financiamiento y créditos oportunos en las áreas especializadas de la Secretaría de Agricultura y de la banca comercial.