Sala Regional confirma irregularidades en gastos del PAN y PRI

La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó irregularidades en el ejercicio del gasto del Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz.Lo anterior, luego de que el PAN promovió el recurso de apelación SX-RAP-86/2022, mediante el cual impugnó las resoluciones INE/CG/729 y INE/CG/30, ambas de 2022, relativos a la revisión de sus informes anuales de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2021 en el estado de Veracruz.Y es que el INE advirtió que Acción Nacional incurrió en omisiones al no presentar evidencia de los alcances de sus actividades de investigación, así como la ciudadanía beneficiada con estas.La Sala Xalapa determinó declarar infundados los planteamientos del PAN, debido a que la omisión que causó la irregularidad que se estimó acreditada no fue la inexistencia de la investigación o el pago de su realización sino que los elementos que se aportaron para comprobar su difusión no fueron idóneos ni suficientes.De manera similar, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) promovió la impugnación 85 contra una serie de irregularidades detectadas por el Consejo del INE en cuanto a la fiscalización de sus gastos en el estado de Veracruz.La Sala Xalapa determinó que el Consejo General del INE sí fundó y motivó su determinación, expresando de manera clara las razones que lo llevaron a realizar un cambio de criterio respecto a la sanción a imponer cuando los partidos políticos omitieran realizar el registro de operación en el Sistema Integral de Fiscalización.