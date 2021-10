Sala Regional Xalapa del TEPJF ratifica anulación de comicios en Jesús Carranza

El pleno de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dejó firme la anulación de los comicios a la Alcaldía de Jesús Carranza, decretada el pasado 5 de octubre por el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV).Y es que, al resolver los recursos jurídicos presentados por los partidos MORENA, cuyo ex candidato, Luís Alfredo Pacheco Peralta, había resultado ganador; y el PT, quien quedó en segundo lugar con su ex abanderado, Paciano Rueda Canseco; se ratificó lo resuelto por los magistrados locales, ya que se afectó de manera grave los principios fundamentales de toda elección democrática.“Se declaran inoperantes e infundados los planteamientos presentados por los partidos actores pues la decisión de anular la elección de ediles del citado ayuntamiento fue ajustada a derecho, porque las violaciones ocurridas sí resultaron determinantes para los resultados de la votación”, se puntualizó en la sentencia de la Sala Regional del TEPJF.Además, se estipuló que contrario a lo alegado por el PT, el TEV no vulneró el derecho de presunción de inocencia de Rueda Canseco, ya que en ningún momento le atribuyó a él la responsabilidad formal ante los hechos que se vivieron en los días posteriores a la jornada comicial en la sede del Consejo Municipal del OPLE en Jesús Carranza, y que derivaron en la quema de los 44 paquetes electorales.Durante la discusión del proyecto de sentencia, avalado por unanimidad de votos, el magistrado presidente, Enrique Figueroa Ávila, señaló que la anulación de unos comicios es la sanción más drástica y radical que se puede decretar, al confirmarse irregularidades o violaciones en una contienda eleccionaria.“Existen casos como el de Jesús Carranza en el que las irregularidades probadas afectan o vician en forma grave y determinante al procedimiento electoral y sus resultados cuando entre otros casos se vulnera gravemente el principio de certeza”, mencionó ante sus homólogos.Por su parte, el magistrado Adín de León Gálvez coincidió con su postura al señalar que se rompió este principio rector de la función electoral, que impone que todos los actos electorales, incluidos los resultados, tengan la calidad de ser plenamente verificables o constatados.“En este caso, las condiciones del tratamiento que se le dio al material electoral, la ausencia de documentos fundamentales para poder reconstruir la votación no nos permite hacer esta construcción y como consecuencia de ello, se hace evidente esta violación al principio de certeza”, precisó.La integrante del pleno regional, Eva Barrientos Zepeda, manifestó que ha habido casos en los que la violencia no trasciende a los resultados de una elección, lo que en Jesús Carranza no aplica.“Sí trasciende a los resultados porque no hay certeza de quién ganó, y esto porque lamentablemente cuando estaban tratando de hacer el recuento, el cómputo municipal, se interrumpió por actos de violencia. Luego cuando trataron de traer los paquetes a Xalapa al OPLE para que hicieran el cómputo, no dejaron que ello ocurriera”, recordó finalmente.