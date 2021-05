Sala Xalapa del TEPJF reafirma que MORENA deberá resolver impugnación de Rubén Ríos

Los magistrados de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmaron la determinación de Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) de reencauzar a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de MORENA, la impugnación presentada por el aspirante a la candidatura a la Alcaldía de Córdoba, Rubén Ríos Uribe.



En sesión pública celebrada la noche de este martes, el pleno jurisdiccional sostuvo que fue correcto lo realizado por sus homólogos locales, debido a que no se acreditaban los elementos necesarios para resolver su inconformidad por la vía per saltum o salto de instancia.



Ríos Uribe impugnó la designación de Juan Martínez Flores, como candidato a la Presidencia Municipal en Córdoba, además solicitó al TEV que invalidara todas las postulaciones de ese partido a los diferentes cargos edilicios que estarán en disputa del 6 de junio.



Además, porque existe un medio de impugnación previsto en los estatutos del Movimiento de Regeneración Nacional para controvertir de manera idónea y eficaz su reclamo, en consonancia con el principio de definitividad.



“Se razona que contrario a lo argumentado por el actor, el acudir a la instancia jurisdiccional intrapartidista no vulnera su derecho a la justicia, porque el partido sí cuenta con un medio idóneo para controvertir el proceso interno de selección de candidaturas”, estipularon en el fallo.



Los togados federales añadieron que el hecho de agotar la cadena impugnativa tiene como propósito respetar el principio de autoorganización de los partidos políticos previamente a acudir ante los tribunales electorales.