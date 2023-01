Salario mínimo no pudo suavizar golpe de la inflación: CROC

Aunque el aumento al salario mínimo es muy buena medida, la inflación que ha traído el aumento en el precio de los productos de la canasta básica está “aniquilando a la gente”, externó el dirigente estatal de la CROC, Tomás Tejeda Martínez."El salario mínimo tiene un excelente aumento comparado con los gobiernos anteriores, sin tirarle a nadie, esa es la realidad, el problema y en lo que no estamos de acuerdo ni lo estaremos nunca, es que nos suben un 20 por ciento a los trabajadores, sobre todo a los de salario mínimo y la inflación está en un 60 por ciento".Por ello, los líderes de la clase trabajadora piden al presidente la República Andrés Manuel López Obrador, que frenen eso, pues de nada sirve que sea mejor el sueldo que percibe el trabajador, si la inflación se va al triple."El poder adquisitivo del trabajador queda por los suelos. Ni siquiera resulta lo mismo, es peor porque la inflación está tres veces más alta que el salario y claro que no podemos estar de acuerdo".Agregó que otro problema es que aumentó el Impuesto Sobre la Renta para los asalariados, entonces se requiere el apoyo de la autoridad federal también en este tema."Insisto en que el aumento es bueno, lo que se tiene que hacer como ya lo dije, es frenar los altos costos de los productos de la canasta básica y tendría que entrar la Procuraduría Federal del Consumidor para que se pare el alza de los precios porque están aniquilando a la gente".El líder sindical consideró que no ha faltado voluntad del gobierno, pero sí la manera de resolver el tema de los altos precios de los diferentes productos."Tenemos fe y esperanza de que lo va a solucionar la autoridad y esto depende totalmente del presidente la República. Que dé indicaciones a quien se las tenga que dar para detener este incremento excesivo en lo los productos que adquieren los mexicanos".