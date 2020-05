Salario y prestaciones de docentes están protegidos: Sección 56 SNTE

La crisis sanitaria a causa del COVID-19 ha tenido un impacto devastador en la educación, reconoció el secretario general la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Mario Hernández Sánchez, sin embargo, aseveró que el magisterio mantiene de pie al sistema educativo del país.



Con motivo del Día del Maestro y en lo sería que su último mensaje a los docentes veracruzanos como dirigente sindical, ya que en breve habrá de renovar el Comité Ejecutivo Estatal de la Sección 56 del SNTE, aseguró que el salario, las prestaciones laborales y las condiciones de trabajo están protegidos y lo seguirán estando durante y después de la emergencia sanitaria.



A los maestros en confinamiento social a causa del coronavirus, dijo que se vive una situación excepcional que ha tenido un impacto devastador en la Educación, ya que millones de estudiantes se han visto afectados por el cierre de las escuelas.



Sin embargo, proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los escolares, de los maestros y del personal de apoyo, ha sido la prioridad principal.



Y aun en las condiciones adversas que vive en país, afirmó que los docentes mantienen de pie el sistema educativo, aprendido de manera apresurada a coordinar el teletrabajo con los alumnos, buscando y encontrando soluciones para las necesidades de los estudiantes.



“No olvidemos que los docentes somos la piedra angular del sistema educativo de todo el mundo. Celebremos cada día siendo mejores docentes. El sindicato se ha encargado y lo seguirá haciendo de reivindicar una mayor consideración hacia la labor que realizan, a preservar los derechos adquiridos y a mejorar sus condiciones de trabajo”.



Dijo que, a pesar de todo, algo bueno está dejando la crisis sanitaria, se valoró que la salud no tiene precio, que el individualismo no es opción y que el derecho humano a la salud y educación sólo será posible si son impulsados por un Estado benefactor.



Asimismo, hizo un llamado a la unidad a los docentes veracruzanos, pues expuso que el individualismo no es la opción.



Pidió a los agremiados conservar la unidad, anteponiendo los superiores intereses de la organización, a los intereses personales o de grupo.



“La unidad es nuestra mayor fortaleza; hoy necesitamos un sindicato unido y vigoroso para nuestro lema: luz de nuestras decisiones y acciones, se siga escuchando con la fuerza de siempre y por la educación al servicio del pueblo”.