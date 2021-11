Salen en defensa de la Reforma Eléctrica de AMLO

El presidente de la organización Apoyo y Promoción Comunitario A.C., Luis González Hernández, hizo un llamado a los diputados de oposición en San Lázaro, a respaldar la Reforma Eléctrica presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.En conferencia de prensa, señaló que es importante que los legisladores del PAN, PRI, PRD y MC avalen este cambio constitucional que permitirá fortalecer al pueblo mexicano y no a las empresas extranjeras.“A los diputados de esos partidos los invitamos que piensen totalmente en fortalecer al pueblo mexicano y no a las grandes empresas extranjeras que están dentro de nuestro país”, comentó.González Hernández reiteró que si los integrantes de la Cámara Baja no respaldan la modificación a la Carta Magna se tendrán que olvidar del voto de la ciudadanía en los próximos comicios.“Que se olviden del voto y pues van a desaparecer, el PRD ya está a un punto de irse al precipicio, el PRI es un partido muy pequeño que ya se está quedando atrás y el último que va a sobrevivir es el PAN porque tiene un poco más de diputados en el Congreso”, mencionó.El líder de esta organización civil acotó que si estas fuerzas partidistas realmente quieren subsistir deben unirse al pueblo mexicano y fortalecerlo.“Esta reforma que hace el Presidente para poder bajar el costo de la luz, el gas, la gasolina que es lo más caro que hemos tenido ahorita, esto nos ha generado a nosotros un costo más elevado en todo lo que nosotros podemos comprar, porque todo se mueve por medio de transporte”, recordó.