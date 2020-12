Salen en defensa de líder sindical del Tecnológico de Xalapa, detenido por peculado

Secretarios generales que integran la Federación de Sindicatos de Educación Superior del Estado de Veracruz se manifestaron afuera de la sala de juicios orales de Pacho Viejo, en Coatepec, tras la detención del secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, Fernando “N”, así como del secretario de finanzas del sindicato, Javier “N”.



Previo a su audiencia ante Juez, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Tecnológico de Huatusco, Moisés López Serrano, no descartó que la detención de ambos, señalados por los delitos de abuso de autoridad y peculado, sea una cuestión política, ya que a diferencia de otros gobiernos, con el actual no han tenido ningún de acercamiento.



“Nosotros representamos a más de 3 mil trabajadores en las diferentes instituciones y siempre hemos tenido acercamiento con los gobiernos en turno y en esta ocasión no ha habido tanto acercamiento, hemos trabajado de manera aislada”.



Con pancartas y consignas de “justicia”, los líderes sindicales y trabajadores representantes de 21 tecnológicos exigieron que se les permita llevar su proceso penal en libertad y que no sea “una persecución política”, ya que aseguraron no fueron notificados para que se pudieran defender.



“Nos preocupa la forma de no notificar a los detenidos por la gravedad de los delitos, por eso se especula que podría ser una persecución política y la otra es que se le dé derecho en audiencia de que desde fuera pueda defenderse para demostrar su inocencia”.



Ante esto, no descartó que este proceso tenga la intención de “exhibir públicamente o querer hacer un daño político” a ambos funcionarios, a pesar de que aceptó que ambos fueron detenidos, entre otras cuestiones, por irregularidades en el manejo de una rifa que generó ingresos por 135 mil pesos.



“Estamos para apoyarlo y pedirle a la autoridad que lo haga de manera imparcial y que no se sesgue el procedimiento. Somos secretarios, gestores y no somos autoridades que manejemos recursos, simplemente somos gestores y lo acusan de peculado por el recurso de una rifa que se realizó y se juntó 135 mil pesos”, dijo otro de los líderes.



Por ello pidieron a la autoridad judicial fijarles una fianza y permitir que ambos sigan su proceso penal en libertad, así como “no politizar” su detención.



“Pedimos a la autoridad que se haga su proceso y que les permitan defenderse y demostrar su inocencia y que no se politice esta acción, que no se convierta en una persecución política, ya que representa a 21 sindicatos de tecnológicos de todo el Estado”.



Cuestionados sobre los señalamientos en contra de González por la donación que hizo el Tecnológico de Xalapa de un terreno de 10 hectáreas para la construcción de “Las Villas Deportivas” para los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2014, durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, que luego fueron vendidas a particulares, señalaron no tener conocimiento que el proceso tenga relación con dicho asunto.