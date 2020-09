Salida de gobernadores de CONAGO no amenaza la democracia, dice Presidente

Ante la salida ayer de 10 Gobernadores -agrupados en la Alianza Federalista- de la Confederación Nacional de Gobernadores (CONAGO), el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que esta decisión es legítima, ejercen su libertad y es parte, indicó, de la democracia.



“Están en libertad, somos libres, no veo yo nada extraño. Creo que es una asociación de los Gobernadores y no es obligatorio, y los que se salen es porque están ejerciendo su derecho, su libertad, es legítimo".



Y agregó: “Están en su derecho, se garantiza en México el derecho a disentir, hay libertad, esa es la democracia y qué bueno que haya puntos de vista”.



En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal rechazó que sea una amenaza a la democracia, pero indicó que estas acusaciones seguirán, y contrario a lo que ellos hicieron, manifestó, su administración está llevando a cabo una práctica de una verdadera democracia.



- ¿Rechaza que usted atenta contra la democracia? se le cuestionó.



- Pues sí, pero se va a seguir diciendo, no tiene sentido decir que estamos contrario a los que ellos hicieron. Nosotros estamos llevando a la práctica una verdadera democracia, pero cómo convencer a tanta gente que se vio favorecida de un régimen de corrupción e injusticia”, agregó en Palacio Nacional.