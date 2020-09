Salidas de emergencia de Laguna Verde son un desastre, “se robaron el dinero”

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), deben entregar cuentas de los recursos que corresponden a la Central Núcleoeléctrica Laguna Verde que servirían para rehabilitar zonas aledañas, demandó el senador de la República, Ricardo Ahued Bardahuil, al acusar que “se han robado el dinero”.



Durante entrevista, el parlamentario lamentó que aunque en Veracruz se genera energía y se vende a otros Estados, la planta nuclear tiene salidas de emergencia y de entrada que “son un desastre”.



“Se han robado el dinero, que se investigue de los anteriores gobiernos o de quien haya sido, dónde están los recursos que son precisamente para la reestructuración de bados, puentes, caminos, que precisamente son para la zona de emergencia de los pueblos, que si ahora no pueden pasar por esos caminos deteriorados, menos en un caso de emergencia”, sostuvo.



A decir de Ricardo Ahued, hay un convenio firmado entre varias entidades de Gobierno, pero las minutas nunca fueron cumplidas, de manera que existe una grave afectación que nadie atiende.



“El caso es que no hay obra, entonces se tiene que investigar dónde está el recurso y por qué no se aplicó”, reiteró.



El también empresario recordó que está pendiente que se entregue y muestre la póliza contra daños que ocasione la planta, lo que es una obligación de la Comisión.



La CFE, señaló, está obligada a reparar los caminos que están alrededor de la planta, sin embargo, continúan en pésimas condiciones y no servirían en caso de alguna emergencia.



“No puede haber indiferencia, ha habido esfuerzos, yo soy testigo, estuve aquí en Palacio de Gobierno con el entonces Director de Gobernación y las autoridades de la Comisión Federal, ellos hace su esfuerzo, pero a nivel federal no nos escuchan”, dijo.



Comentó que en el Senado ya sostuvo reuniones con todos los grupos, con los legisladores Gloria Sánchez, Martí Batres, así como con diputados, atendiendo y creando puentes de comunicación con la Comisión, “pero simplemente no respetan a los poderes”.



De igual modo, Ahued Bardahuil aclaró que no busca hacer “politiquería”, como dice el Presidente de la República, ya que únicamente se hace el trabajo de dar repuesta a una demanda, pues ese es el límite que tienen por ser parte del Legislativo y no del Ejecutivo para resolver.



Para finalizar, Ricardo Ahued dijo que lo han invitado a recorrer la zona de Laguna Verde con los pobladores, pero no lo ha hecho por respeto a la pandemia, sin embargo, sostuvo que está pendiente de mostrar a nivel nacional cómo están las carreteras alternas a la planta núcleo eléctrica.



“He evitado ese recorrido para que no se politice y más aún para que no vaya un problema de contagio, pero lo seguimos atendiendo constantemente”, sostuvo el Senador de la República.