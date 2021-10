Saliente Congreso de la 4T en Veracruz “no estuvo a la altura”

La actual 65 Legislatura de Veracruz, dominada por MORENA, dio más atención a asuntos partidistas, a temas que dividen a la sociedad y a iniciativas aprobadas fast track que hicieron lucir al Congreso del Estado como una Oficialía de Partes.Al señalar lo anterior, el diputado local Gonzalo Guízar Valladares lamentó que el saliente Congreso de la “4T” no se haya visto a la altura de los veracruzanos que esperan una Legislatura auténtica, de análisis, propositiva, autónoma y soberana.“Aquí radica la soberanía del pueblo y tenemos que cumplir con ese requisito; no es una cuestión personal, sino una obligación parlamentaria cuidar la dignidad del Congreso”.A casi cuatro semanas para que la 65 Legislatura de Veracruz concluya el periodo constitucional, dijo no tener la estadística pero se quedarán en la congeladora un número considerable de iniciativas que sí tienen sentido e interés social.“Sí hay un pasivo, hay un desinterés por los temas importantes, sólo se dedicaron a atender lo urgente y lo partidistas, eso no puede ser en un Congreso y menos en Veracruz, en donde se está acostumbrado a que la clase política se comporte con ética, con diplomacia, con cordialidad y con visión negociadora”, dijo.Reconoció que en la recta final del actual Congreso del Estado sería asombroso que se pudieran dictaminar y aprobar el mayor número de iniciativas posible, ya que los veracruzanos lo merecen.