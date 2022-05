Se espera una afluencia de 400 mil personas en el Salsa Fest 2022, previendo que se superen las expectativas y los números obtenidos en la primera edición, informó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al comentar que no asistirá a la inauguración ni al cierre de este evento.Durante conferencia de prensa, el mandatario estatal expuso que en este evento que tendrá duración de tres días en el municipio de Boca del Río y arranca este jueves, se contará con las medidas de seguridad para salvarguardar la integridad de los asistentes.Detalló que se enviarán 870 elementos de la Marina Armada de México, además de que se contratará seguridad privada; de igual modo, se contará con 960 elementos para logística de Protección Civil, quien se coordina con los municipios, con la autoridad estatal, con el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja.García Jiménez adelantó que no asistirá a la inauguración de este evento, ya que tiene una agenda con actividades en la zona sur, donde se pedirá disculpa pública y posteriormente se atenderá la llegada del Presidente de la República.En su representación, entregará los reconocimientos por trayectoria a los artistas asistentes el secretario de Turismo del Estado, Iván Martínez Olvera.“No voy a asistir, estaré en el sur del Estado, tenemos pasado mañana al Presidente de la República. No voy a aparecer en el evento, no hay presídium, le voy a pedir el secretario de Turismo, Iván Martínez, que me represente, vamos a entregar un reconocimiento a los artistas por su trayectoria”.Para finalizar, el titular del Ejecutivo aseguró que todo se encuentra listo para la realización del Salsa Fest 2022 y de manera conjunta para el programa de seguridad y de Protección Civil, se cuenta con cerca de dos mil elementos.