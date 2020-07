Saltar a las ventas virtuales: empresas que no evolucionen ante crisis “van a quebrar”

Las circunstancias de la pandemia del COVID-19, que han tambaleado la economía del todo el mundo, se deben afrontar con responsabilidad y sobre todo con conocimiento y método científico, así lo considera Jorge Luis Herrera Alor, presidente de SII-ECOMMERC, Sistemas de Comercialización e Inversiones.“Las empresas que no evolucionen en este fenómeno, un fenómeno que de alguna manera es convulsivo para muchos sectores de la sociedad y sectores económicos, el que no quiera evolucionar, adaptarse, prepararse, el que no quiera adquirir nuevos conocimientos esas empresas son las que van a quebrar”, expresa el directivo de esta empresa ubicada en el Centro Mayor Xalapa del Fraccionamiento Pastoresa.“Al fin y al cabo tenemos que luchar. Cuando las circunstancias de tiempo, modo y lugar no las afrontas con responsabilidad y sobre todo con conocimiento y con método científico, pues obviamente estás condenado al fracaso”, reitera.Expresa que con motivo de la pandemia, su empresa Sistemas de comercialización e inversiones tuvo que dar un giro a “SII-ECOMMERC”, a la tienda virtual y a la oferta de productos o gadgets para brindar una mayor tranquilidad y bienestar a la población.“Las conductas del individuo, después de este encierro están cambiando, sobre todo en los métodos de adquisición de insumos, cuestiones personales, de alimentos para el hogar. Todas las compras, las personas dieron un salto y Veracruz y todo México dio un salto enorme en el tema del ECOMMERC”, indica.“¿Qué pasó? Que las personas tuvieron que, a marchas forzadas, capacitarse, para entender lo que son las compras en línea, para saber que hay que tener medios de pago electrónicos para acercarse inclusive comida, porque obviamente a las personas lo que más les preocupada era tener comida en sus hogares, y aprender a hacer lo que es una transferencia bancaria o qué era hacer un pago con un punto de venta cuando le llevaran sus alimentos o utilizar una aplicación para pedir sus productos de primera necesidad e inclusive las personas se refugiaron, como un medio de encontrar felicidad, en las compras en línea, porque comprar en línea tiene también un efecto en el cerebro que es segregar dopamina”, añade.“Las personas esperan con ansia el recibir en sus casas los paquetes de diferentes tiendas, de diferentes comercios electrónicos y eso de esperar y recibir genera dopamina y genera sustancias que causan felicidad en el individuo. Entonces, las personas tuvieron que evolucionar en el tema de la adquisición de sus bienes, de sus necesidades, de sus productos de la canasta básica y entramos en una nueva era”, comenta.Para Jorge Luis Herrera Alor, “tanto los empresarios como la sociedad en general tenemos que evolucionar hacia la nueva normalidad y la nueva normalidad implica nuevo conocimiento, nuevas conductas, pero sobre todo la nueva adaptación, adaptarse a una nueva vida, a una nueva forma de consumir, a una nueva forma de vivir, a nuevo hábitos de higiene, de cuidarse, de limpieza, etcétera, etcétera”.“Nosotros nos dimos cuenta que hay que facilitar a las personas los objetos que les pueden tener una mejor calidad de vida, porque al fin y al cabo, todo negocio se crea con el objetivo de generar bienestar”, expresa.“Una empresa que no genera bienestar o que no tiene algo más allá que el hecho de generar dinero, no es una empresa que vaya a tener éxito. Entonces, nosotros con esta empresa estamos buscando que las personas puedan encontrar seguridad, puedan encontrar, bienestar, seguridad, salud, higiene y sobre todo, que sepan que pueden lidiar con este problema que vamos a afrontar como humanidad”, destaca.—¿Pasaron de este fenómeno de las ventas a distancia a los dispositivos para la protección?“Nosotros hacemos una búsqueda en el mercado en las diferentes plataformas. Hacemos una búsqueda de los productos que de alguna manera pueden ser innovadores. Nosotros tenemos diferentes productos”.Uno de ellos, refiere, es el dispensador con gel con termómetro, que es muy práctico, porque se puede utilizar en comercios, en oficinas, en establecimientos en donde entran personas y necesiten tomarles la temperatura a la vez que dispensar sustancias sanitizantes.“Obviamente, son cuestiones innovadoras, porque lo que están haciendo algunos restaurantes o giros comerciales es que está una persona en la entrada con una especie de pistola, que se me hace un poco invasivo, muy invasivo señalar a una persona con una pistola, aunque sea de termómetro y por otro lado, en la otra mano tienen gel antibacterial”.“Este aparato lo que hace es que por un lado les mide la temperatura con la palma de su mano o en su frente y en el mismo acto pueden sanitizar sus manos con gel antibacterial o con alguna sustancia que sanitiza sus manos”.Comenta que en muchos otros casos, las personas están utilizando cloro. “Mi mamá le echa cloro a sus billetes, a sus monedas y he visto a personas que con sus atomizadores atomizan sus celulares. Entonces ¿qué pasa? Que tarde que temprano su dispositivo, su teléfono, tarde que temprano se va a echar a perder”.“Nosotros nos dimos la tarea de buscar cajas sanitizantes de rayos UVC que es una tecnología con pruebas de laboratorio, demostrando que funciona. La caja UVC 253.7 sanitizan los objetos, coadyuvando con otras medidas de limpieza, quizá limpiando la pantalla con una toallita, pero a la vez, sanitiza tu dinero en las máquinas, tus objetos, con lámparas ultravioletas”.“También traemos unas máquinas difusoras de una tipo niebla (fog machine) que dispersa un líquido sanitizante para limpiar el ambiente y limpiar los objetos, que son otras cosas que nosotros buscamos”.“Así, buscamos infinidad de gadgets, dispositivos, que te permiten de alguna manera tener una mejor calidad de vida, que es el objetivo primordial de esta empresa”.Para ofrecer buenos precios al mercado, indica Jorge Luis, “buscamos a los manufactureros del producto. No buscamos intermediarios, sino a los creadores y compramos directamente a la fábrica, para dar los mejores precios, porque una de la filosofía de nuestra empresa es hacerte una vida más saludable pero sobre todo ayudarte en tu economía”.“Economía y salud es uno de los beneficios de quienes compren en nuestra empresa, por la vía de redes sociales o por la vía de WhatsApp, indica, al ofrecer su móvil directo de compras, 2281 59 9974”.Además, otro plus de la empresa, que ha aplicado por necesidad de la gente, es la educación en métodos de pagos seguros. “Las personas cuando quieren comprar nos preguntan: oiga, si les deposito será que me llegue mi producto, oiga, sí genera factura”.“Somos una empresa responsable, generamos factura, pagamos impuestos y somos una empresa socialmente responsable, porque una parte de nuestras ganancias las donamos a instituciones de salud. Esta labor altruista no la difundimos, porque forma parte de la secrecía de la empresa, ya que los héroes deben ser anónimos, pero es parte de nuestro compromiso social”.“Estamos en esa ola no solo de hacer la vida más fácil, sino también de educar, de enseñar, de que la gente aprenda nuevos hábitos de consumo y nuevo hábitos tecnológicos y que puedan vivir un poco mejor, después de tanta incertidumbre que ha causado esto del COVID-19”, asevera.Jorge Luis Herrera Alor insiste en que las empresas que no evolucionen van a quebrar y su destino será el fracaso. “Tenemos que luchar y afrontar nuestras circunstancias con responsabilidad y sobre con conocimiento y método científico”, concluye.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund/