Salud Animal de Xalapa afirma atender denuncias de maltrato; acusa falsos reportes

El jefe de la Unidad de Salud Animal del municipio de Xalapa, José Luis Ronzón Ronzón, aseguró que han atendido los reportes publicados en medios de comunicación sobre presunto maltrato animal, no obstante, afirmó que algunos han resultado falsos."Estamos realizando las inspecciones tal y como nos maneja el Reglamento de Bienestar y Protección a los Animales. En estos días, el periódico Al Calor Político ha sacado dos notas y nos enteramos que son correos electrónicos que los ciudadanos mandan a la página de Al Calor Político, sin embargo, no vienen firmados. No están yendo al lugar de los hechos para constatar como periodistas y verificar una nota para que sea certera", dijo.Cabe señalar que este medio constata los datos de quienes piden denunciar públicamente vía correo electrónico y se respeta su solicitud de anonimato, aunque el funcionario critique que no se exhiban sus nombres.Por su parte, Ronzón Ronzón garantizó que la Unidad Animal acude verificar dichas denuncias y se realizan las investigaciones correspondientes.Respecto al reporte ciudadano de hace unos días, el cual manifestaba un casi de abandono de un perro Pastor Belga , que presuntamente vive en malas condiciones en la avenida Ferrocarril Interoceánico, aseguró que acudieron y el dueño les mostró que el animal se encontraba bien."Por accidente, porque así nos lo manifiesta, él dejó al animalito y cuando vio, ya estaba en redes sociales su caso, salen los compañeros vecinos y manifiestan que en ningún momento maltrata al animal".“No involucren casos de vecinos, porque nos enteramos que son problemas de vecinos y no tachen o dañen a la Unidad de Salud Animal. No tomen en cuenta una fotografía, porque puede estar editada, porque esto destruye. Aunado a esta familia que es de prestigio, el señor va a poner una denuncia en contra de Al Calor Político, porque están haciendo violación de sus derechos", afirmó, aunque en este medio nunca se expuso el nombre de dicho vecino.