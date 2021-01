Salud de Veracruz niega suspensión de servicios de hemodiálisis en hospitales

El director Administrativo de los Servicios de Salud de Veracruz, Jorge Eduardo Sisniega Fernández, negó que se haya suspendido el servicio de Hemodiálisis en los hospitales de la entidad, con el término del contrato con la empresa que lo lleva a cabo.



Al respecto, dijo que si bien el periodo de vigencia del acuerdo con la empresa Gifyt S.A de C.V llegó a su fin en el pasado mes de diciembre, la misma sigue aplicando este procedimiento, por lo que desmintió las versiones periodísticas que afirman lo contrario.



“El servicio de hemodiálisis no se ha suspendido en ningún momento, -los medios- se escudan mostrando un contrato que termina al 31 de diciembre de 2020, es cierto, todos los contratos tienen una vigencia; sin embargo eso no implica que haya otros contratos donde continúa la vigencia del servicio como es el caso de todo el soporte de vida en la Secretaría de Salud de Veracruz”, puntualizó.



En este sentido, Sisniega Fernández abundó que todos los soportes de vida en la dependencia estatal se les dan una ampliación para poder continuar mientras se realiza el siguiente proceso licitatorio.



Dejó en claro que la Hemodiálisis no se ha suspendido en ninguno de los nosocomios que cuentan con el servicio, “porque tienen asignada su clínica adyacente”, colocando como ejemplo el Hospital Civil de Xalapa “Dr. F. Nachón”, que la tiene a un lado.



“Entonces no afecta la operatividad, todos los servicios continúan funcionando”, refrendó al negar que el contrato se haya entregado mediante una adjudicación directa, tal como según él lo manejaron algunos medios de comunicación, sino que fue a través de “una adjudicación derivada de una licitación pública nacional”



El funcionario estatal afirmó que desde el inicio de la administración de Cuitláhuac García Jiménez, el servicio de Hemodiálisis se ha financiado con recurso estatal; aunque sostuvo que independientemente de si el dinero proviene del Instituto para la Salud del Bienestar (INSABI) o del Gobierno de Veracruz, a los pacientes no les debe preocupar.

“Ellos llegan a atenderse a los Servicios de Salud de Veracruz y sin cuenta con seguridad social por parte el IMSS, ISSSTE, PEMEX, tienen derecho a su medicamento y atención médica gratuita”, enfatizó el funcionario estatal.