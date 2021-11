Salud descarta desatención a pacientes con VIH-Sida

Luego de la denuncia que hiciera el Grupo Multisectorial en VIH-SIDA, el cual dio a conocer que no se estaba dando una atención integral en los CAPASITS del Estado, el director de Salud Pública, Salvador Beristáin, aseguró que el servicio se ha otorgado bien a estos enfermos a pesar del COVID-19.Es de recordar que en recientes declaraciones, la integrante del Grupo Multisectorial en VIH-SIDA, Patricia Ponce Jiménez, informó sobre la falta de atención no sólo en los CAPASITS, sino también en los hospitales, en donde en este momento las mujeres no han podido parir, pues se ha dado prioridad en los nosocomios para la atención del COVID-19."El tratamiento nunca ha faltado, el medicamento lo tenemos, creo que del Grupo podrían acercarse a platicar con nosotros", expresó Salvador Beristain.De igual forma, dijo que es importante que esta agrupación ciudadana tenga más acercamiento, para que sepan qué está haciendo la Secretaría de Salud en favor de este sector de la población."Las ocasiones que han tenido la oportunidad de platicar se les ha expresado, todas las acciones que se están haciendo de protección para el paciente".Asimismo, aseveró que no existe ningún problema con el abasto de las medicinas que requieren estos pacientes, dentro de estas los retrovirales."Hemos estado cubriendo las necesidades de todos los CAPASITS del Estado".