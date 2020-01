Salud determinará si se instalan cercos en aeropuertos por coronavirus: SCT

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no descarta la posibilidad de colocar Filtros Sanitarios en los aeropuertos del país, para detectar posibles casos de “coronavirus” que puedan ingresar a territorio nacional, sin embargo, esto dependerá de las indicaciones de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal.



El titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, explicó que la autoridad sanitaria analiza la situación, pues reconoció que la colocación de filtros en muchas ocasiones hace que se atrasen las acciones diarias que se realizan en el interior de las terminales aéreas.



Sin embargo, en caso de ser necesario y ante las indicaciones de la Secretaría de Salud, se colocarán los filtros de revisión sanitaria de manera inmediata en el momento que se requieran en los aeropuertos del país.



“Eso no depende de nosotros, depende de la Secretaría de Salud y se plantea en razón de lo que realmente suceda, aparentemente hay un caso en México de alguien que acaba de llegar de China, pero sería ilógico establecer un sistema de filtro en los aeropuertos cuando no hay una definición muy clara, eso nos retrasa y complica las cosas pero es una disposición que depende de la Secretaría de Salud, si es necesario desde luego que se instalarán los filtros”, expuso.



Y es que se trata de un padecimiento que se detectó en China, el cual ha migrado a través de ciudadanos que han viajado con esta enfermedad a otros países, donde se detectaron casos en Estados Unidos, así como uno en México.



Por lo anterior, las autoridades aún analizan la situación de colocar los filtros sanitarios en los aeropuertos, para detectar casos que pudieran ingresar a nuestro país.