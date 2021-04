Salud no hace campañas de prevención de enfermedades de trasmisión sexual, acusan

El presidente de la coalición estatal Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI), Benjamín Callejas Hernández, señaló que ante la falta de disposición de las autoridades de salud de otorgar preservativos a la sociedad civil y a los integrantes de la comunidad para prevención de enfermedades de transmisión sexual, asociaciones han tenido que realizar campañas y programas.



"Quien debería estar promocionando precisamente este tipo de campañas es la Secretaría. Desafortunadamente, desde que llegó esta administración no hemos visto este tipo de acciones".



Aseveró que las trabajadoras transexuales de la avenida Lázaro Cárdenas son las más afectadas con la obtención de estos insumos, pues la Secretaría de Salud dejó olvidado al Turismo Nocturno.



Por lo anterior y ante la falta de disposición del Gobierno del Estado, comentó que se sumaron a la asociación civil AHF, la cual realizará pruebas de detección de VIH-SIDA en la calle Gutiérrez Zamora de 15:00 a 20:00 horas y con los pocos preservativos que les otorgaron en la dependencia, ellos llevarán a cabo estos programas y campañas.



"Lo que es una realidad, es que todavía hay la carencia de insumos al interior de la Secretaría de Salud, aunque nos digan que sí hay, la realidad es otra".



Además, aseguró que ante la falta de medicamentos para la población con VIH/SIDA, 5 personas fallecieron por complicaciones al contagiarse de COVID-19.



"La denuncia ciudadana, la denuncia de los pacientes dice que les entregan incompleto, les entregan retrasados, a algunos no les han entregado. Por conocidos y familiares nos reportaron que el año pasado 5 personas que vivían con VIH, no de nuestra población pero en general que vivían con este virus, fallecieron y muy probablemente se deba a que por la falta de entrega de sus retrovirales les bajaron sus defensas, se infectaron de COVID-19 y eso fue lo que complicó su estado de salud", concluyó.