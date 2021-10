Salud solventó observaciones en Cuenta Pública 2020 por adjudicación directa

El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) determinó que las observaciones por adjudicación de obras en la Cuenta Pública 2020 de la Secretaría de Salud del Estado fueron solventadas, afirmó la directora de Infraestructura de la dependencia, Karla Peregrina Bermúdez.La funcionaria estatal refirió que el Informe de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 señala que los 22 procedimientos de adjudicación directa justifican las causas de su excepción.Es por lo anterior que el Organismo Fiscalizador del Estado concluyó que las observaciones por este proceso quedaron solventadas de acuerdo con los resultados planteados ante la autoridad.“En el Informe de la Fiscalización Superior, la Cuenta Pública 2020, el Ente Fiscalizador determinó que, de 22 procedimientos de adjudicación directa correspondientes a diversos contratos, durante el periodo de solventación el Ente Fiscalizable presentó los Dictámenes de Excepción a la Licitación que justifican las causas de su excepción, con lo que quedaron debidamente atendidas las observaciones a las que hacen referencia”, destacó.En ese tenor, recalcó que desde un principio los procesos se llevaron a cabo conforme a las leyes y reglamentos de obra, por lo que aclaró que no fueron 63 obras, sino 63 Contratos de Obra Pública y/o servicios.“Éstos fueron adjudicados a 45 empresas diferentes, registrados en el padrón de contratistas de SEFIPLAN y SESVER y fueron las que presentaron las mejores propuestas técnicas y económicas cumpliendo con lo establecido en las bases proporcionadas y aquí quiero subrayar que en todos los procedimientos participa la contraloría general, el órgano interno de control, las cámaras y los colegios de arquitectos e ingenieros para dar más transparencia a los procesos”, dijo.Asimismo, en dicha Cuenta Pública se contempla la adjudicación de cuatro contratos de forma directa, los cuales se respaldan en Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 23 de marzo de 2020 y del Decreto Publicado por el Gobierno del Estado de fecha 20 de abril del 2020.Se refieren a obras en hospitales, Psiquiátrico de Orizaba, Materno Infantil de Coatzacoalcos, el hospital General de Minatitlán y en dos CAME C-19 habilitados en el Centro Raqueta del Instituto Veracruzano del Deporte en Boca del Río, así como el Velódromo Internacional de Xalapa, cuyas obras como se informó en su momento, fueron generadas para atender la emergencia sanitaria por el Coronavirus.Seis de los 22 Contratos fueron por adjudicación directa cuyas sumas no rebasan los montos máximos y mínimos e indicados en el Presupuesto de Egresos, mientras que la adjudicación de los 16 restantes se encuentra fundamentada en los supuestos de excepción que comprende la ley.“Cabe resaltar que la adjudicación de cinco contratos son resultado de la evaluación de las proposiciones técnicas y económicas presentadas por diversos licitantes, ya que los procesos fueron llevados a cabo por medio de Licitación Pública Estatal, el contrato restante proviene del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, el cual se realizó con la transparencia que se encuentra señalada en la Ley”, sostuvo.De igual modo, dejó en claro que en la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) se trabaja como nunca antes lo habían hecho, donde se han rescatado obras inconclusas.“En las que administraciones pasadas dejaron fuertes cantidades de dinero abandonadas. Hoy la historia es otra, porque estamos convirtiendo esa obra negra en unidades de salud dignas para toda la gente. Hay obra nueva en puntos estratégicos históricamente desatendidos”, concluyó.