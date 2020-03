Saludo a madre del “Chapo” fue “cuestión humanitaria”, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que sí saludó a María Consuelo Loera Pérez, madre del otrora líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán.



Al respecto, el mandatario dijo que "hicieron un escándalo los conservadores” por el saludo.



López Obrador aseguró que la saludó por una cuestión “humanitaria” y calificó como hipocresía de los conservadores que lo critiquen cuando la administración de Felipe Calderón negoció con el hijo de la señora.



“Es la hipocresía del conservadurismo, un Gobierno conservador que negoció con el hijo de la señora, ¿y no dicen nada? De veras que son hipócritas, esa es la verdadera doctrina del conservadurismo, la hipocresía”.



En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, dijo que su gobierno no establece relaciones de complicidad con nadie.



“Me dijeron que estaba ahí y que quería saludarme. Me bajé de la camioneta; es una señora de 92 años, y fui a saludarla”.



“Y ya dije que la peste funesta es la corrupción, no un adulto mayor, quien merece todo mi respeto, independientemente quién sea su hijo. Y lo seguiré haciendo” .



El mandatario señaló que por su trabajo “tengo que dar la mano a los delincuentes de cuello blanco, que ni siquiera han perdido su respetabilidad. Eentonces, ¿cómo no se la voy a dar a una señora, cómo le voy a dejar la mano tendida? Se me hace mal hacer eso”.



El presidente López Obrador dijo que la madre del líder del Cártel de Sinaloa le entregó una carta en la cual le pide que le ayude a obtener una visa para poder visitar a Guzman Loera, a quien no ve desde hace cinco años.



Genaro Garcia Luna, ex secretario de Seguridad del ex presidente Felipe Calderón, está detenido en Estados Unidos, por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.



El saludo a la mamá de "El Chapo"



Ayer, en su visita al municipio de Badiraguato, el presidente Andrés Manuel López Obrador saludó a María Consuelo Loera Pérez, madre del otrora líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo Guzmán", a quien le aseguró que ya había recibido su carta.



Fuentes de la Presidencia de la República y del estado de Sinaloa confirmaron a El Universal la veracidad de un video donde, al finalizar la supervisión de los avances de la construcción de la carretera Badiraguato- Guadalupe y Calvo, se ve al Mandatario acercarse a una camioneta blanca en la que se encuentra a bordo la madre de Guzmán Loera y López Obrador sostiene un breve diálogo con ella.



Acompañado de su equipo de ayudantía, el Jefe del Ejecutivo federal descendió al terreno pedregoso para saludar a la señora, quien vive en ese municipio, localizado en una zona conocida como el Triángulo Dorado, bastión del Cártel de Sinaloa.



“Te saludo, no te bajes, no te bajes (...) ya recibí tu carta”, asevera el Presidente al estrechar la mano de la madre del capo, quien está dentro de una Lobo. En el video, difundido en redes sociales, se observa cómo López Obrador saluda a Loera Pérez.



En el momento del encuentro entre el Jefe de Estado y la madre de "El Chapo", la señora es acompañada por José Luis González Meza, abogado no reconocido por Joaquín Guzmán Loera, quien a su vez sujeta del brazo izquierdo al Presidente para tratar de hablar con él.



Ayer, 29 de marzo, fue cumpleaños de Ovidio Guzmán López, hijo de "El Chapo", y quien fue aprehendido en octubre de 2019 en Culiacán, pero fue liberado tras suscitarse una pequeña guerra entre Ejército y sicarios.



El 22 de febrero de ese año, López Obrador publicó en Twitter una carta que María Consuelo Loera Pérez le envió días antes para abogar por su hijo.



“Me preguntaron sobre la carta de la señora María Consuelo Loera, madre de Joaquín Guzmán. Dije que la primera parte de la petición la atenderá la Secretaría de Gobernación. Omití que la gestión de visas humanitarias ante Estados Unidos para sus hijas la incluye a ella”, escribió ese día el Mandatario.



Tras salir de Sinaloa y al llegar a la Ciudad de México, al Presidente se le preguntó sobre el encuentro; declinó hacer comentarios e invitó a los periodistas a su conferencia matutina de hoy.